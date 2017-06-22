Вышел еще один трейлер 7 сезона «Игры престолов»

 

Фото: скриншот видео

До премьеры 7 сезона «Игры престолов» остается меньше месяца, и вчера канал HBO поделился новым официальным трейлером, в котором «засветились» практически все персонажи, которые будут играть в предстоящем 7 сезоне ключевую роль.

В новом видео можно увидеть Сансу Старк, Джона Сноу, Серсею Ланнистер, Арью Старк, Дейенерис Таргариен, Тириона Ланнистера, Джейми Ланнистера и, конечно, драконов. Похоже, новый трейлер подчеркивает то, что фанаты «Игры престолов» знали и так – в 7 сезоне домам Вестероса предстоит объединить усилия в борьбе с общим врагом. «Веками наши семьи боролись с общим врагом», говорит в оригинальном трейлере Джон Сноу. «Вместе, несмотря на все свои различия. Сейчас нам необходимо сделать то же самое, если мы хотим выжить – потому что враг настоящий. Он всегда был настоящим».

Премьера седьмого и предпоследнего сезона «Игры престолов» в эфире HBO состоится 16 июля.

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Оригинальный трейлер

Дублированный трейлер на русском языке

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