Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года

Поклонники фантастической саги переживают за будущий фильм «Звездные войны: Эпизод 9».
Режиссер будущего фильма «Звездные войны: Эпизод 9» Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм этого года.
Лента «Книга Генри» вызвала крайне негативную реакцию критиков, а также получила жесткие оценки от СМИ,
передает Esquire.
Поклонники фантастической саги «Звездные войны» всерьез задумались о судьбе будущей ленты. К тому же Треворроу подвергся критике на фоне увольнения режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из спин-оффа, посвященного Хану Соло.
Работу Треворроу назвали «гротескно фальшивой и манипулирующей». При этом сам режиссер данные оценки назвал «несколько душераздирающими».
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