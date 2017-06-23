Режиссер «Звездных войн» снял «самый ненавидимый» фильм года

Поклонники фантастической саги переживают за будущий фильм «Звездные войны: Эпизод 9».

Режиссер будущего фильма «Звездные войны: Эпизод 9» Колин Треворроу снял «самый ненавидимый» фильм этого года.

Лента «Книга Генри» вызвала крайне негативную реакцию критиков, а также получила жесткие оценки от СМИ,

передает Esquire.

Поклонники фантастической саги «Звездные войны» всерьез задумались о судьбе будущей ленты. К тому же Треворроу подвергся критике на фоне увольнения режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера из спин-оффа, посвященного Хану Соло.

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Работу Треворроу назвали «гротескно фальшивой и манипулирующей». При этом сам режиссер данные оценки назвал «несколько душераздирающими».

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