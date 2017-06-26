Вышел новый трейлер «Темной башни» с Макконахи

Киностудия Sony Pictures Entertainment обнародовала новый трейлер фильма «Темная башня», снятого по книге Стивена Кинга. В ролике, помимо Идриса Эльбы, исполняющего главную роль, также появляются Мэттью Макконахи и сам Стивен Кинг.

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Действие фильма происходит одновременно в двух мирах - мире людей и фантастическом мире, который представлен смесью Дикого Запада с мистикой и технологиями.

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«Темная башня» Стивена Кинга включает в себя семь основных книг, а также одно ответвление под названием «Ветер сквозь замочную скважину». Книги выпускались начиная с 1982 по 2012 годы.

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