Всемирный день поцелуя: Топ-10 самых красивых сцен из кино

Фото: Кадр из фильма

6 июля весь мир отмечает один из самых романтичных праздников - День поцелуя. Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах! Для тех, кто уже понял, чем нужно заниматься, мы подготовили подборку самых красивых и страстных поцелуев из кино. Смотрите и вдохновляйтесь!