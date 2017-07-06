Всемирный день поцелуя: Топ-10 самых красивых сцен из кино

6 июля весь мир отмечает один из самых романтичных праздников - День поцелуя. Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах! Для тех, кто уже понял, чем нужно заниматься, мы подготовили подборку самых красивых и страстных поцелуев из кино. Смотрите и вдохновляйтесь!
- Какая страсть! 52-летняя Моника Белуччи публично поцеловала известного актера 18 мая 2017 г.
- Поцелуй звезды «Comedy woman» с певицей вызвал шок у зрителей 12 февраля 2017 г.
Джек и Роуз. «Титаник»
Крис и Нола. «Матч Поинт»
Уилл и Элизабет. «Пираты Карибского моря»
Холи и Пол. «Завтрак у Тиффани»
Пол и Шено. «Ромовый дневник»
Ретт и Скарлетт. «Унесенные ветром»
Белла и Эдвард. «Сумерки»
Мэтью и Лиза. «Одержимость»
Сэм и Молли. «Привидение»
Джон и Джейн. «Мистер и миссис Смит»
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