Всемирный день поцелуя: Топ-10 самых красивых сцен из кино

 

Фото: Кадр из фильма

6 июля весь мир отмечает один из самых романтичных праздников - День поцелуя. Сегодня все желающие могут «обмениваться своими душами» на полных правах! Для тех, кто уже понял, чем нужно заниматься, мы подготовили подборку самых красивых и страстных поцелуев из кино. Смотрите и вдохновляйтесь!

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Джек и Роуз. «Титаник»

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Крис и Нола. «Матч Поинт»

Уилл и Элизабет. «Пираты Карибского моря»

Холи и Пол. «Завтрак у Тиффани»

Пол и Шено. «Ромовый дневник»

Ретт и Скарлетт. «Унесенные ветром»

Белла и Эдвард. «Сумерки»

Мэтью и Лиза. «Одержимость»

Сэм и Молли. «Привидение»

Джон и Джейн. «Мистер и миссис Смит»

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