Актер театра и кино Владимир Толоконников скончался в ночь c субботы на воскресенье в Москве на 75-м году жизни, сообщает РИА Новости.

«Владимир Алексеевич скончался сегодня ночью в Москве. Его сын написал мне об этом сегодня в четыре утра», — рассказала собеседница агентства из Республиканского Академического театра русской драмы имени Лермонтова в Алма-Ате, где долгое время работал Толоконников.

По словам представителя театра, он недавно вернулся в Москву после съемок в Геленджике.

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«Интерфакс» сообщает, что

похоронен Толоконников будет на Троекуровском кладбище в Москве.

Отпевание пройдет в Сретенском монастыре.

Владимир Толоконников родился 25 июня 1943 года в Алма-Ате. Широкую известность он получил после роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» по одноименной повести Михаила Булгакова. Всего же Толоконников снялся более чем в 60 фильмах и сериалах.

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