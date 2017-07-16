Сын Владимира Толоконникова назвал причину его смерти

 

Фото: Sergey Malgavko / Sputnik

Причиной смерти актера Владимира Толоконникова стала остановка сердца. Об этом его сын Иннокентий рассказал телеканалу РЕН ТВ в воскресенье, 16 июля.

«Пока предположительно, он болел хроническим бронхитом. На фоне этих болезней сердце не выдержало», — пояснил Иннокентий.

О кончине Толоконникова стало известно утром в воскресенье.

Артисту было 75 лет. Он умер в Москве, куда вернулся после съемок в Геленджике.

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Актера похоронят на Троекуровском кладбище.

Толоконников наиболее известен по роли Полиграфа Полиграфовича Шарикова в фильме Владимира Бортко «Собачье сердце» 1988 года. Он также сыграл в таких кинолентах, как «Мечты идиота», «Небо в алмазах», «Хоттабыч» «СуперБобровы» и «Исчезнувшие».

Помимо этого актер появился в сериалах «Убойная сила», «Участок», «Солдаты» и «Спецназ по-русски».

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