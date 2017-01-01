«Балтийская жемчужина»: много хорошего кино. О гениях, любви и нелюбви и ... котиках

Праздник киногурманов близок! 21 сентября в кинотеатре Splendid Palace откроется фестиваль «Балтийская жемчужина». На пресс-конференции о главных событиях кино-осени в Риге и фильмах, включенных в программу 24-й по счету «Балтийской жемчужины» рассказали организаторы и приглашенные ими кинокритики и актеры. Итак, что выбрать?

Международный кинофестиваль «Балтийская жемчужина» в этом году проходит с 21 по 26 сентября. И - по словам организаторов - обещает быть даже лучше, чем все прошлые «Жемчужины». Киношное меню этой сентябрьской недели действительно очень богатое, и, по словам генерального директора фестиваля Марины Липченко,

зрители с самыми разным зрительским опытом и вкусами смогут найти в программе что-то интересное для себя. Будет даже кино про котиков!..

На пресс-конференции свой взгляд на фестивальную программу-2017 года представили и авторитетные латвийские кинокритики. Директор Национального киноцентра и кинокритик Дита Риетума, отметила, что фестиваль стал событием для латвийского зрителя. И не только потому, что в программе традиционно много хороших фильмов.

Из года в год «жемчужина» прививает зрителю вкус к настоящему кино, дает возможность увидеть на большом экране шедевры мирового уровня.

FOTO: Паула Чурксте\ LETA

Интересно, что в этом году в программе немало работ, посвященных истории кино. Причем таких, которые рассказывают о кинематографе очень занимательно, но просто и доступно. Так,

открытие фестиваля ознаменуют сразу два очень значительных для Латвии события: собственно показом французского фильма «Люмьеры!» и выступлением со вступительным словом его автора - Тьерри Фремо, директора Каннского кинофестиваля и директора Института Люмьер в Лионе.

В Латвию впервые приезжает человек, столь влиятельный в мире современного кинематографа. И именно он станет проводником в увлекательный мир зарождения кинематографа теперь и для рижского зрителя.

В новом контексте, с комментариями знатока и увлеченного фаната кино по-иному зазвучат и редкие кадры шедевров мирового кинематографа.

В рамках «Балтийской жемчужины» Ригу ожидают и другие вдохновляющие встречи. Уже распроданы билеты на встречяу с российским режиссером Андреем звягинцевым, на которой покажут его «Нелюбовь» - вероятно, сегодня самый обсуждаемый в российской аудитории фильм о современных проблемах общества и человека.

Между прочим, в этой ленте, удостоенной приза жюри Каннского кинофестиваля 2017 года, снялся и наш Андрис Кейшс, актер Нового рижского театра.

FOTO: Паула Чурксте\ LETA

На пресс-конференции Андрис Кейшс поделился впечатлениями от каннской премьеры фильма и рассказал о работе со Звягинцевым. Впечатления сильные: от фильма, от стиля работы, таланта коллег, от сильной команды, созданной режиссером.

Кстати, всю ленту целиком Андрис увидел только в Каннах, куда Звягинцев привез всю свою съемочную группу. А в команду российского режиссера наш актер попал впервые (благодаря своей актерской работе в латвийской ленте «Kolka Cool»).

Кинокритик Дайра Аболиня обратила внимание на то, что в Латвии - в отличие от других стран! - растет число кинозрителей. Наши люди вошли во вкус и многие предпочитают смотреть хорошее кино именно на большом экране.

В этом смысле «Балтийская жемчужина» - хороший шанс изучать историю кино по фамилиям режиссеров, снявших настоящие шедевры. Разумеется, то же самое можно делать и дома, у экрана компьютера. Но ведь

люди ходят в кино не потому, что там экран больше или же кресла удобнее... Кинозал - еще и совместный опыт, пережитый вместе с теми, кто сидит с вами в зрительном зале.

Интересно, что фильмы, богатые цитатами из киноклассики или же прямо посвященные истории кино, достаточно многоплановы и многослойны. Так что

неискушенный зритель - с восторгом новичка - откроет в них для себя одно, а киногурман сумеет разглядеть совсем другое - есть и второй план, и скрытый смысл, которые «прочитываются» в киноцитатах из классики

- для тех, кто понимает всю эту «тайнопись» примет и неких знаков.

FOTO: Паула Чурксе, LETA

Зрителям составители программы настоятельно рекомендуют также обратить особое внимание на ленты, посвященные легендарным личностям мира кино, музыки и литературы. А в программе «Балтийской жемчужины» есть фильмы, посвященные и Дэвиду Линчу, и Далиде, и Ван Гогу, и Иосифу Бродскому, и Джэрому Д. Сэлинджеру. Все они сделанны ярко, талантливо, с любовью к героям, но без упрощений.

Особым событием фестиваля в этом году станет и встреча с Ренатой Литвиновой, которая представит зрителю свой фильм об Иосифе Бродском - «Сны Иосифа». 22 сентября в Доме конгрессов Рената Литвинова встретится со зрителем именно как режиссер.

И, возможно, для кого-то предстанет в совершенно ином свете - вне привычного, продиктованного ролями, привычного имиджа...

На предстоящей «Балтийской жемчужине» уже есть сеансы, на которые все билеты проданы. Но организаторы обещали подумать над тем, чтобы фильмы, пользующиеся повышенным спросом зрителя, показать еще и доволнительно.

Мы в свою очередь настоятельно советует, читая расписание сеансов и выбирая для себя самые-самые фильмы, обратить внимание и на пометки на пометки «TVNET рекомендует». Вы же знаете - мы плохого не посоветуем!..

Что вошло в «избранное» от TVNET? Это картина Михаэля Ханеке «Счастливый конец» и французский фильм «Полина. Танец жизни» (режиссер Анжелен Прельжокаж), а также номинированный на золотую «Пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля франко-бельгийский фильм «Роден» и снятая режиссером Ритешом Барта британская лента «Предчувствие конца».

Билеты на сеансы «Балтийской жемчужины» продаются в кассах кинотеатра Splendid Palace и через интернет - на сайте «Biļešu Serviss».