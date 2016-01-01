Андрей Звягинцев в Риге: о взрослых страхах и любви к «Нелюбви»

Гость фестиваля «Балтийская жемчужина» кинорежиссер Андрей Звягинцев встретился с рижскими зрителями. Интерес к личной встрече с режиссером большой - его «Нелюбовь» накануне выдвинули на «Оскар». А на «Балтийской жемчужине» фильм, стал одним из лидеров продаж - билеты раскупали как горячие пирожки!..

В фильмах Звягинцева мало того, что зритель привык называть «позитивом». Истории в сюжетах его фильмов рассказываются мрачноватые: прямо из жизни и при том очень жестко. Они про распад семьи, предательство близких и полные жизненные крушения. Возьмите хоть «Возвращение», «Елену» или «Лефиафана» - с каждым фильмом все более беспросветно, жестоко и жестко. И так при этом ... как же красиво кинематографически сделано!

Вот и «Нелюбовь» - без всякой жалости препарирует чувства героев. Вернее - бесчувственность, скрытую за внешним благополучием вполне «упакованных» жизней. И такая там пустота и взаимная ненависть, что просто жуть!.

. Патриоты всех мастей Звягинцева упрекают еще и в клевете на российскую действительность, говорят, что, мол, Звягинцев сгущает краски, чтобы понравиться отборщикам европейских фестивалей, в жизни так не бывает. Ну, это-то точно вранье, ведь реалии узнаваемы, в жизни еще и похлеще бывает. И не декорациях главное, фильмы Звягинцева ведь ранят не только российского зрителя.

«Зачем вообще снимать такое мрачное кино?» - спросили режиссера на пресс-конференции в , несколько обескуражив его таким началом разговора.

Звягинцев в ответ рассказал о реакции знакомой актрисы, которая после кино дома первым делом бросилась обнять спящую дочку, прошептать ей ласковые слова, высказать словами свою любовь и попросить прощения. Дочке, кстати, всего то два годика, и за что ей маму прощать?!..

И такую потребность высказать и нежность, и любовь к близким рождает фильм «Нелюбовь» у многих. Для того и снимают!.. Режиссер рассказал, что лично для него кино начинается с сюжета, который по-настоящему ранит.

Если есть такой текст, описывающий историю, в которую просто влюбляешься - то и зрителя твой фильм ранит тоже, а иначе ничего не будет...

Далее следует этап поиска возможностей задуманное тобой сделать, тут уже вопрос в готовности продюсера найти деньги на воплощение замысла.

Сюжет фильма «Нелюбовь» пересказывать вряд ли стоит. История эта не только о мальчике, нелюбимом родными и напрочь лишним в жизни родителей, решивших окончательно «разбежаться». И не о желании взрослых быть счастливыми любой ценой...

Фильм и об обществе, в котором надо быть успешным любой ценой, встраиваться в систему, притворяться и угождать. И «православная» фирма, в которой служит отец Алеши, это очень правдоподобный пример нынешней корпоративной культуры.

Кстати, на пресс-конференции Андрей Звягинцев рассказал о российской компании, которая послужила для сей корпорации прототипом - между прочим, это реальная производственная структура, прославившаяся в том числе и экзотическими требованиями владельца к работающим у него людям .

Сына главных героев фильма, супругов Бориса (актер Алексей Розин) и Жени (актриса Марьяна Спивак) сыграл начинающий актер Матвей Новиков. Его герой - двенадцатилетний Алеша - уходит из дома и попросту исчезает из жизни родителей. Родители разводятся и происходит это отнюдь не мирно. Новой жизни каждого из них нелюбимый сын категорически мешает, в планы не вписывается.

Но это Алеша слышит не предназначенный для его ушей ночной разговор... Матвей Новиков на съемках ужаса жизненной ситуации своего героя не представляет. Это принципиальный подход режиссера Звягинцева к работе над фильмом.

В полном объеме сценарий бывает знаком только главным героям, остальные знают только свои эпизоды. Именно так снимался у Звягинцева латвийский актер Андрис Кейш.

Не многие знают, что Андрис Кейш, приглянувшийся Звягинцеву еще в фильме «Kolka Cool», пробовался на одну из ролей в «Лефиафане», но в тот раз не подошел, «не его» оказался исходный материал. Да и сильный латышский акцент... На этот раз все совпало и Андрис сыграл одну из главных ролей. Известного у нас в Латвии актера теперь называют одним из режиссерских открытий звягинцевского фильма «Нелюбовь».

Какие чувства испытывает режиссер в связи с выдвижением его фильма «Нелюбовь» от России на «Оскар»? Приятные чувства испытывает, но не только, ведь суеты в связи с оказанной фильму честью будет много, что отодвинет прочии планы. Кстати, фильм уже отмечен призом жюри Канского кинофестиваля и Гран-при фестивалей в Мюнхене в России - на фестивале «Золотой феникс».

Какие планы у Звягинцева далее, что будет снимать? Это зависит от многих совпадений... Есть замыслы, которые ждут своего часа. Например, почти восемь лет уже лежит отложенный «в стол» сценарий, который давно уже хочется сделать, но проект дорогой.

Фильм о второй мировой войне, его замысел остается не реализованным, бюджет тянет на 15 млн. евро. «Лефиафан», которому в свое время было отдано препочтение, стоил дешевле, уложился в 5 млн.

Фильм«Нелюбовь» продуманно страшный. Но мне все-таки показалось, что тем и отличается он от предыдущих работ Звягинцева и его команды, что надежда на лучшее все-таки в ленте есть. Есть ведь вокруг люди, которые живут иначе. Ведь так долго, упорно и бескорыстно ищут в фильме пропавшего мальчика Алешу волонтеры в оранжевых жилетах. (Снимались профессиональные актеры). Но ведь и на экране, и в жизни таких много - сотни и тысячи. Для посторонних, но никак не равнодушных к беде людей жизнь пропавшего мальчика - наивысшая ценность.

О реальной организации, послужившей прообразом волонтеров в фильме, Андрей Звягинцев рассказывал с видимым удовольствием. Она носит имя реальной девочки - Лизы Алерт - семь лет назад вместе с тетей она заблудилась в лесу, и искать пропавших тогда стихийно вышли сотни людей. Волонтерам не хватило всего лишь нескольки часов, чтобы жизнь малышки была спасена. Это так поразило участника поисков Григория Сергеева, что он решил создать организацию, которая бы системно помогала поиску пропавших людей.

Сегодня волонтеры из этой организации работают в 25 регионах России, очень много людей, готовый броситься на помощь незнакомым людям, принести на алтарь чужой беды свое личное время, силы, эмоции

. Только в 2016 году к поисковым отрядам поступило 2150 обращений - ищут пропавших детей, сбежавших подростков, заблудившихся стариков. Эти цифры показывают масштабы социального бедствия. К счастью, в 80 процентах случаев «потеряшек» находят живыми, и лишь в 5 - 6 процентах случаев не находят совсем...

Латвийскому зрителю близка и эта сюжетная линия фильма, ведь все мы помним какой огромный отклик нашла у людей беда, случившая в лиепайской семье. В июле этого года маленького Ваню Берландина искали почти 600 добровольцев. Увы, нашли слишком поздно.

Фильм «Нелюбовь» в программе «Балтийской жемчужины» покажут еще несколько раз - 27 сентября в 21.00 и 28 сентября в 18.45. Стоит посмотреть картину, снятую прекрасным оператора Михаилом Кричманом именно на большом экране.

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