В Латвии начинается показ скандального российского фильма «Матильда»

27 октября в Латвии состоится премьера нашумевшего российского фильма «Матильда». Работа Алексея Учителя вчера стартовала в кинотеатрах Москвы, а сегодня будет представлена рижским зрителям. Для тех, кто не следил за развитием событий вокруг картины, представляем краткий экскурс в историю скандального пути «Матильды» от создателей до выхода в широкий прокат.

Фильм известного режиссера Алексея Учителя «Матильда» рассказывает о романе будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Картина еще до выхода в прокат вызвала широкий резонанс: противников фильма, в числе которых

депутат Госдумы Наталья Поклонская, возмутил тот факт, что режиссер перенес на экран любовные отношения императора, канонизированного Русской православной церковью, и танцовщицы.

В августе в Санкт-Петербурге здание с офисом студии «Рок» Алексея Учителя забросали бутылками с зажигательной смесью.

В конце сентября был задержан глава организации «Христианское государство - Святая Русь», активисты которой разослали директорам кинотеатров письма с требованиями отказаться от проката фильма под угрозой поджога кинотеатров. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев косвенно поддержал картину, заявив на пленарном заседании форума «Культура - национальный приоритет» о проявлении агрессии и нетерпимости в сфере культуры.

«Эта агрессия иногда воплощается в преступные деяния. Иногда сводится к преследованию автора, произведение которого еще никто не видел», -

сказал Медведев, призвав чиновников «подавлять в себе соблазн объяснять художнику, что он должен делать». Название фильма в речи премьер-министра, впрочем, не прозвучало.

Немецкий актер Ларс Айдингер, сыгравший в картине Николая II, заявил, что боится идти на премьеру.

Сам режиссер жаловался, что российские телеканалы отказались рекламировать фильм и даже вернули деньги. Тем не менее,

вчера в российской столице состоялась премьера фильма, который за первый день широкого проката собрал 590 тысяч евро.

Бюджет картины - около 15 миллионов долларов.

Многие зрители, посмотревшие фильм на большом экране, стали активно высказывать свое мнение в соцсетях. Комментарии экспертов также заслуживают особого внимания, но пока мы предлагаем вам составить свое мнение, посмотрев скандальную картину на большом экране.