Определен самый кассовый хоррор в истории

Фильм ужасов «Оно» установил мировой рекорд среди картин своего жанра по кассовым сборам. Об этом со ссылкой на главу маркетингового отдела Warner Brothers Сью Кролл сообщает Variety.

Лента успела собрать в прокате более 500 миллионов долларов. До этого самым кассовым хоррором в истории считался фильм ужасов «Изгоняющий дьявола», заработавший 441 миллион долларов.

«Оно» лидировало по сборам в первые выходные более чем на 30 рынках, в том числе в Великобритании, России, Бразилии и Австралии.

Помимо этого, фильм режиссера Андреса Мускетти установил новый рекорд для фильмов ужасов в американском прокате. За первый уик-энд лента собрала 117,2 миллиона долларов в 4103 кинотеатрах США. Картина более чем удвоила достижения фильма «Паранормальное явление 3», заработавшего 52,6 миллиона за первые выходные в 2011-м.

Лента также установила рекорд среди всех сентябрьских премьер в истории. До этого лидером по сентябрьским сборам была анимационная комедия «Монстры на каникулах» 2015 года.

Картина Мускетти стала ремейком фильма ужасов 1990 года. Экранизация одноименного романа писателя Стивена Кинга повествует о том, как в маленьком американском городе начинают пропадать дети — их похищает жуткий клоун Пеннивайз.