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Джаред Лето сыграет скончавшегося основателя Playboy

Lenta.ru
Джаред Лето | Фото: REUTERS/Scanpix

Американский актер Джаред Лето исполнит роль основателя мужского журнала Playboy Хью Хефнера. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером байопика выступит Бретт Рэтнер, автор таких фильмов, как «Час пик», «Красный дракон», «Несносные боссы», «Как украсть небоскреб» и «После заката».

«Джаред — мой старый друг. Когда он услышал, что я приобрел права на историю Хефа, он сказал мне: «Я хочу сыграть его. Я хочу понять его». И мне правда кажется, что Джареду удастся. Он один из величайших актеров нашего времени», —

заявил кинематографист.

Хью Хефнер
FOTO: AP/Scanpix

Производством ленты займется кинокомпания RatPac Entertainment.

Хью Хефнер скончался ранее в сентябре на 92-м году жизни.

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