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Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости»

Lenta.ru
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Фото: Кадр из трейлера

Киностудия Warner Bros. опубликовала финальный трейлер супергеройского фильма «Лига справедливости».

В ролике показан сон, который видит возлюбленная Супермена Лоис Лейн (Эми Адамс). Герой, погибший в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», снится ей живым.

Намек на его возвращение содержится и в предыдущем трейлере; среди фанатов франшизы бытует теория о том, что Супермен воскреснет, но, потеряв память, станет злодеем.

«Лига справедливости» режиссера Джосса Уидона выйдет в российский прокат 16 ноября. Картина рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.

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