Вышел финальный трейлер «Лиги справедливости»

В ролике показан сон, который видит возлюбленная Супермена Лоис Лейн (Эми Адамс). Герой, погибший в фильме «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», снится ей живым.

Намек на его возвращение содержится и в предыдущем трейлере; среди фанатов франшизы бытует теория о том, что Супермен воскреснет, но, потеряв память, станет злодеем.

«Лига справедливости» режиссера Джосса Уидона выйдет в российский прокат 16 ноября. Картина рассказывает о том, как Бэтмен собирает команду из Чудо-женщины, Флэша, Аквамена и Киборга, чтобы противостоять злодею Степпенвулфу.