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Вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»

korrespondent.net
Фото: Кадр из видео

На официальном YouTube-канале The X-Files был обнародован проморолик одиннадцатого сезона сериала «Секретные материалы». Видео за сутки набрало свыше 320 тысяч просмотров.

Сезон будет включать 10 эпизодов, а его премьера намечена на начало будущего года.

Известно, что на этот раз Малдеру и Скалли придется столкнуться со злодеем, пообещавшим устроить «ад на Земле».

Телевизионное шоу «Секретные материалы» было возобновлено в 2016 году после 14-летнего перерыва. Проект был закрыт в 2002 году.

Главные роли в сериале по-прежнему исполняют Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны.

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