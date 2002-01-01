Вышел трейлер нового сезона «Секретных материалов»

На официальном YouTube-канале The X-Files был обнародован проморолик одиннадцатого сезона сериала «Секретные материалы». Видео за сутки набрало свыше 320 тысяч просмотров.

Сезон будет включать 10 эпизодов, а его премьера намечена на начало будущего года.

Известно, что на этот раз Малдеру и Скалли придется столкнуться со злодеем, пообещавшим устроить «ад на Земле».

Телевизионное шоу «Секретные материалы» было возобновлено в 2016 году после 14-летнего перерыва. Проект был закрыт в 2002 году.

Главные роли в сериале по-прежнему исполняют Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны.