«Нелюбовь» Звягинцева получила Гран-при Лондонского кинофестиваля

Фильм «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева получил главный приз 61-го Лондонского международного кинофестиваля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Члены жюри назвали ленту «очень поэтичной и красивой». «Хотя картина концентрируется на частной истории одной семьи из России, она воспринимается как всемирная трагедия. Режиссер превратил личное в социальное и политическое заявление», — отметили судьи фестиваля.

Фильм Звягинцева был единственной российской лентой в конкурсе.

«Нелюбовь» вышла в прокат 1 июня. В фильме, который рассказывает о поисках мальчика, сбежавшего из семьи из-за развода родителей, сыграли Марьяна Спивак, Алексей Розин, Матвей Новиков и Марина Васильева. Картина вошла в лонг-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

В октябре 2014 года Гран-при Лондонского фестиваля получила картина Звягинцева «Левиафан».