Кинотеатр Splendid Palace покажет лучшие фестивальные фильмы

Рижский международный кинофестиваль (IIF) и любимая зрителем «Балтийская жемчужина» позади, но это не значит, что хорошее кино исчезнет с больших экранов Риги. Многие из картин, вызвавшие интерес рижской публики на фестивалях, в октябре - ноябре включены в репертуар кинотеатра Splendid Palace.

В ближайшие выходные - 21 и 22 октября - в кинотеатре можно посмотреть «Другую женщину» режиссера Мартина Прово с Катрин Денев - этот фильм на «Балтийской жемчужине» уже оценил рижский зритель, но далеко не все успели фильм посмотреть. То же самое можно сказать о ленте «За пропастью во ржи» режиссера Дени Стронга, рассказывающей о нескольких днях из жизни юноши, который в будущем станет Джеромом Селинджером, одним из самых загадочных американских писателей.

Репертуар кинотеатра

На экранах Splendid Palace в субботу, 21 октября, вновь демонстрируется фильм финского режиссера Аки Каурисмяки «По ту сторону надежды», недавно показанный на Рижский международный кинофестиваль. А в воскресенье в репетруаре - «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, недавно приезжавшего в Ригу.

Кстати, для рижан этот фильм, завоевывающий все новые и новые призы фестивалей, интересен еще и тем, что в нем снялся латвийский актер Андрис Кейш.

Со 2 ноября Splendid Palace начинает демонстрировать завоевавший «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах фильм шведского режиссера Рубена Эстлунда. А 16 ноября зрителей ждет латвийская премьера картины Франсуа Озона «Двуличный любовник».

Кроме того, с 3 ноября на экранах кинотеатра полнометражный документальный фильм Критсы Буране «Сказка о пустом пространстве» - на фестивальный премьерный показ ленты о выдающемся латвийском сценографе Андрисе Фрейбергсе тоже смогли попасть далеко не все желающие.