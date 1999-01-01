Компьютерный код из культовой «Матрицы» Вачовски оказался рецептом суши

Компьютерный код, который появляется в заставке и ряде эпизодов культового фильма «Матрица» это рецепт из кулинарной книги, признался спустя 19 лет после выхода картины в прокат художник-постановщик и дизайнер Саймон Уайтли.

В интервью Cnet он рассказал, что на создание кода его вдохновила кулинарная книга жены-японки. Он отсканировал рецепт суши, а затем перевернул некоторые символы из японской слоговой азбуки катаканы и поменял их местами.

Эта форма письменности используется начиная с VIII века и до настоящего времени. Как правило, катаканой записывают названия растений и животных, а также заимствованные слова.

Напомним, культовый научно-фантастический боевик, снятый тогда еще братьями Вачовски, вышел в 1999 году.

В нем изображено будущее, в котором машины захватили власть над людьми и используют их в качестве источника энергии, транслируя им симуляцию реальности.

Хакер по кличке Нео, будучи освобожден повстанцами, оказывается втянут в войну людей и машин и узнает, что он - избранный, которому предстоит положить конец противостоянию.

Общей сложности фильм, в котором снялись Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Керри-Энн Мосс и Хьюго Уивинг, стал обладателем 28 различных премий и был выдвинут в 40 номинациях.

В 2003 году вышло два продолжения. А недавно стало известно о перезагрузке проекта.