Кевин Спейси навсегда отстранен от съемок «Карточного домика»

Американский актер Кевин Спейси, исполнитель главной роли Фрэнка Андервуда и продюсер сериала «Карточный домик», больше не появится в популярном детище компании Netflix. Об этом сообщило издание Variety со ссылкой на компанию Media Rights Capital, снимающую сериал. Вечером в пятницу, 3 ноября, Media Rights Capital решила отстранить обладателя двух «Оскаров» от съемок в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Это первый шаг к полному исключению Спейси из производства сериала. Netflix в свою очередь официально заявила, что не даст добро ни на какую версию «Карточного домика», если в ней будет участвовать Кевин Спейси, а также что она отменяет следующий кинопроект с этим актером в главной роли.

Сьемки шестого сезона «Карточного домика» были приостановлены 31 октября из-за первого заявления о сексуальных домогательствах Спейси, после которого актер совершил каминг-аут. Затем последовали другие обвинения различной давности, в том числе анонимные, непосредственно со съемочной площадки популярного сериала «Карточный домик». Media Rights Capital заявила о внутреннем расследовании в связи с этими заявлениями.

Дело Спейси в Лондоне

Между тем в Великобритании 3 ноября Скотленд-Ярд также начал расследование в отношении Спейси после обвинения в его адрес в сексуальных домогательствах в Лондоне.

30 октября Кевин Спейси заявил о своей гомосексуальной ориентации, поводом для чего стало обвинение коллеги Энтони Рэппа в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда последнему было 14 лет, и он играл в бродвейском мюзикле. По словам Рэппа, на вечеринке в доме Спейси тот был пьян и позволил себе взять юношу на руки, уложить на кровать и улечься сверху.

Сам Кевин Спейси заявил, что этот рассказ поверг его в ужас, поскольку он не помнил той встречи, возможно, произошедшей более 30 лет назад. В то же время Спейси допустил, что если описанное - правда, то он должен выразить Энтони Рэппу «самые искренние извинения за то, что можно назвать совершенно несоответствующим поведением в пьяном виде».