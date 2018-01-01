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Вышел первый трейлер БДСМ-фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Lenta.ru
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Звезды фильма "50 оттенков серого" Дакота Джонсон и Джейми Дорнан | Фото: AP/Scanpix

Вышел первый трейлер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», третьей части БДСМ-серии по романам британской писательницы Эрики Джеймс. Ролик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.

Главные герои, которых сыграли Дакота Джонсон и Джейми Дорнан, после свадьбы отправляются в путешествие и покупают дом.

Персонаж Джонсон начинает ревновать своего мужа к архитектору, а затем получает угрозы от старого знакомого.

Режиссером картины стал Джеймс Фоули. Премьера приурочена ко Дню святого Валентина — она запланирована на 14 февраля 2018 года.

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