Сериал «Сваты» официально запретили на Украине

Государственную регистрацию популярного в Украине сериала Сваты отменило Госагентство Украины по вопросам кино. Об этом в среду, 29 ноября, написал председатель Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Госкино отменило государственную регистрацию и признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты", - написал Ильенко. Напомним, 22 ноября стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова.

Украинский шоумен и продюсер сериала Сваты Владимир Зеленский резко обратился к СБУ из-за запрета одному из актеров ленты въезда в Украину.