Вышел первый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»

В сети появился первый трейлер фантастического фильма «Мстители: Война бесконечности». Ролик опубликован на YouTube-канале «MARVEL Россия» в среду, 29 ноября.

«Мстителям и их союзникам придется пожертвовать всем в попытке противостоять могущественному Таносу, готовящему обрушить разрушительный удар и положить конец всей Вселенной», — говорится в подписи к видео.

Роли в ленте исполнили Скарлетт Йоханссон, Роберт Дауни-младший, Том Хиддлстон, Крис Эванс, Бенедикт Камбербэтч, Джош Бролин и Марк Руффало.

Релиз «Мстителей: Война Бесконечности» запланирован на 25 апреля 2018 года. Картина станет кроссовером фильмов Marvel о Мстителях, элитной команде супергероев, и лент о Стражах Галактики. Режиссерами выступили братья Энтони и Джо Руссо.