Американцы дали свою оценку фильму «Матильда»

Премьера фильма Алексея Учителя «Матильда» в Нью-Йорке прошла при полном аншлаге. Об этом РИА Новости сообщила организатор показов продюсер компании «Маэстро Артист» Мария Шкловер.

2-3 декабря в зале Tribeca Arts Center в Нью-Йорке состоялись первые показы фильма и общение зрителей с режиссером. В широкий прокат картина должна выйти 9 декабря.

«Мы анонсировали показ фильма где-то за месяц, и все билеты были сразу раскуплены. Тогда мы ввели еще один день», —

заявила Шкловер.

Фильм об отношениях будущего российского императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской вызвал широкий общественный резонанс в России. Поэтому создатели картины решили, что интерес к ней будет и в США.

По словам Шкловер, зрители задавали многочисленные вопросы режиссеру. В частности,

интересовались, почему роль русского царя исполнил немецкий актер Ларс Айдингер.

В ноябре житель Екатеринбурга вызвал на дуэль режиссера фильма Алексея Учителя. Таким образом мужчина пытался защитить честь Николая II.