Объявлен самый скучный фильм всех времен

Британские критики и кинолюбители назвали эротическую мелодраму «Пятьдесят оттенков серого» самым скучным фильмом всех времен. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает NME.

За ленту проголосовали 34 процента респондентов. Картина, вышедшая в прокат в феврале 2015 года, основана на одноименном романе британской писательницы Э.Л. Джеймс.

В ней рассказывается о студентке Анастейше, которая знакомится с молодым миллиардером Кристианом Греем, увлекающимся БДСМ.

На втором месте антирейтинга с 29 процентами голосов — хоррор «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света» 1999 года.

По сюжету трое студентов кинематографистов пытаются снять документальный фильм о ведьме, по легенде живущей в лесу, и теряются.

Третья строчка досталась научно-фантастической картине Джорджа Лукаса «Звездные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», которая стала первым приквелом оригинальной трилогии космической саги. Критики отдали ей чуть более 26 процентов голосов.

В первую десятку также попали фильмы «Горбатая гора» (26 процентов), «Трансформеры» (24 процента), «Почтальон» (24 процента), «Артист» (21 процент), «Австралия» (20 процентов), «Ванильное небо» (20 процентов) и «Семь лет в Тибете» (19 процентов). Замыкает антирейтинг лента 1963 года «Клеопатра» с 16 процентами.

В голосовании приняли участие две тысячи человек. Список фильмов для респондентов составляли профессиональные кинокритики.