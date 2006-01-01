Мужа актрисы сериала «Соседи» убил ее из обреза и ранил тещу

Следователи Ростовской области России возбудили уголовное дело по факту убийства 37-летней актрисы Драматического театра города Шахты Оксаны Половиной. По предварительным данным, в Оксану и ее мать стрелял из обреза ружья 36-летний гражданский супруг погибшей женщины.

Подозреваемому инкриминируют ч. 1 ст. 105 («Убийство»), ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 («Покушение на убийство»), ч. 1 ст. 222 («Незаконный оборот оружия»), ч. 1 ст. 223 («Незаконное изготовление оружия») УК РФ, сообщает официальный сайт областного управления СК РФ.

По версии следователей, 7 декабря 2017 года подозреваемый, находясь в одном из домовладений на Красноармейской улице поселка Каменоломни, «в ходе ссоры нанес ножевое ранение в шею 70-летней матери своей сожительницы». Затем злоумышленник выстрелил из обреза охотничьего ружья ей в спину. Пострадавшая сейчас находится в больнице.

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве сожительницы и покушении на убийст

После расправы над тещей мужчина произвел выстрел в голову ее дочери. Оксана скончалась на месте происшествия.

«Установлено, что мужчина незаконно изготовил и хранил в доме оружие, из которого произвел выстрелы», - добавили в СК РФ. Следователи направили в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Известно, что преступление совершено на почве ревности. А накануне трагедии Оксана выгнала мужа из дома. Спустя некоторое время мстительный муж вернулся, вооруженный ножом и обрезом. В ходе расправы он обезобразил лицо артистки и лишь потом застрелил ее, пишет DonDay.

«Сотрудники полиции, осматривавшие тело, пришли в шок: у девушки не было глаза, отрезан нос, - рассказал источник. - После того как мужчина поиздевался над ней, он решил убить ее точным выстрелом в голову».

А пуля, выпущенная садистом в мать Оксаны, еда не задела позвоночник. Женщину доставили в реанимацию, но врачам удалось стабилизировать ее состояние. По данным прессы, три года назад подозреваемый в садистском убийстве потерял жену и ребенка, которые погибли при родах. Сразу после этого он вступил в брак с актрисой.

Подруга Оксаны Половиной рассказала, что мужчина был очень ревнив и постоянно устраивал актрисе скандалы. При этом он жил за ее счет и нигде не работал.

Погибшая от рук мужа-альфонса Оксана Половина закончила Ярославский театральный институт. Играла во многих спектаклях, а в 2006 году снялась в социальной драме «Последний забой». Для того чтобы прокормить и хоть чуть-чуть улучшить жизнь своих близких, герои художественного фильма идут на отчаянный шаг - взрывают себя в шахте, чтобы родные получили компенсацию.

Недавно Оксана вернулась из Москвы, где снималась в сериале «Соседи». Эту информацию подтвердили создатели картины, пишет «Комсомольская правда».

«Люблю свою работу, стремлюсь к самосовершенствованию, обожаю езду на автомобиле, люблю жизнь, весну, много всего люблю!» - писала Оксана о себе на сайте российских актеров.

Юные шахтинцы очень любили актрису Оксану Половину, пишет местная пресса. «Она часто играла красавиц в детских спектаклях - Фею в «Золушке» Перро, Зеленоглазку в «Волшебной жемчужине Адельмины» Илюхова и многих других», - отмечает DonDay.