Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

Лучшим европейским фильмом этого года стала трагикомедия «Квадрат» Рубена Эстлунда, шведский национальный номинант на «Оскар» и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.

Список победителей:

Лучшая комедия: «Квадрат» Рубена Эстлунда

Лучший режиссер: Рубен Эстлунд («Квадрат»)

Лучший сценарий: Рубен Эстлунд («Квадрат»)

Лучшая актриса: Александра Борбели («Тело и душа»)

Лучший актер: Клас Банг («Квадрат»)

Лучший монтаж: «120 ударов в минуту»

Лучший звук: «Зов монстра»

Лучший композитор: Евгений и Саша Гальперины («Нелюобвь»)

Лучшие прически и грим: «Brimstone»

Лучшая работа костюмера: «След зверя»

Лучшая работа художника-постановщика: «Квадрат»

Лучший оператор: Михаил Кричман («Нелюбовь»)

Лучшая анимация: «С любовью, Винсент»

Приз Европейской киноакадемии за достижения в киноискусстве получила Жюли Дельпи. Почетную премию Европейской киноакадемии также вручили Александру Сокурову.