Европейская киноакадемия назвала лучший фильм года

В Берлине состоялась церемония награждения Европейской киноакадемии.
Лучшим европейским фильмом этого года стала трагикомедия «Квадрат» Рубена Эстлунда, шведский национальный номинант на «Оскар» и обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля.
Список победителей:
Лучшая комедия: «Квадрат» Рубена Эстлунда
Лучший режиссер: Рубен Эстлунд («Квадрат»)
Лучший сценарий: Рубен Эстлунд («Квадрат»)
Лучшая актриса: Александра Борбели («Тело и душа»)
Лучший актер: Клас Банг («Квадрат»)
Лучший монтаж: «120 ударов в минуту»
Лучший звук: «Зов монстра»
Лучший композитор: Евгений и Саша Гальперины («Нелюобвь»)
Лучшие прически и грим: «Brimstone»
Лучшая работа костюмера: «След зверя»
Лучшая работа художника-постановщика: «Квадрат»
Лучший оператор: Михаил Кричман («Нелюбовь»)
Лучшая анимация: «С любовью, Винсент»
Приз Европейской киноакадемии за достижения в киноискусстве получила Жюли Дельпи. Почетную премию Европейской киноакадемии также вручили Александру Сокурову.