Осторожно, спойлеры! Сеть заполонили описания сюжета новых «Звездных войн»

После закрытой премьеры фантастического фильма «Звездные войны: Последние джедаи», состоявшейся в Лос-Анджелесе 10 декабря, сеть заполонили спойлеры к новой части саги. При этом, как отмечает портал Desert News, слитые сюжеты зачастую противоречат друг другу.

Согласно одной из теорий, картина завершится на решении главной героини Рей (Дэйзи Ридли) изменить устои ордена джедаев, привнеся в него свободу, которой дорожат ситхи. Для этого она объединится с главным антагонистом фильма Кайло Реном (Адам Драйвер).

Другая версия предполагает, что Рей, не знавшая своих родителей, на самом деле — внучка джедая Оби-Вана Кеноби. Источники объясняют это тем, что актеры, игравшие Кеноби в предыдущих сериях (Алек Гиннесс и Юэн Макгрегор), говорят в фильме с британским акцентом, как и Ридли.

Многие спойлеры появились на портале Reddit. Однако

в самом популярном посте, посвященном сюжету новых «Звездных войн», пользователь с ником StarWarsTLJ17 заявил, что был на премьере фильма, и пока ни один «слитый сюжет» не имеет ничего общего с сиквелом.

Восьмой эпизод саги появится на экранах 15 декабря. В фильме также сыграли Марк Хэмилл, Джон Бойега, Оскар Айзек и Адам Драйвер.

В октябре режиссер Райан Джонсон, выступивший автором ленты, раскрыл одну из главных интриг «Последних джедаев».

Он написал в Twitter во вторник, 10 октября, что

последний джедай — Люк Скайуокер.

Кинематографист сообщил об этом в комментариях к статье издания Vanity Fair. Заметка, опубликованная в мае, посвящена разбору названия фильма. В ней журналисты попросили Джонсона объяснить, кто из персонажей последний джедай, однако тогда он отказался прямо отвечать на вопрос.