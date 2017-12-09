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Ничего не замечаете? Постер нового фильма Спилберга рассмешил соцсети

korrespondent.net
Фото: Twitter/ Ready Player One

В Сети удивились постеру нового фильма Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться», который был недавно опубликован в Twitter. В частности, недоумение вызвала фантасмагорично длинная правая нога запечатленного на постере героя.

В итоге, это даже послужило поводом для создания забавных мемов, в которых юзеры высмеяли длинную ногу героя в исполнении Тая Шеридана.

«Как они могли подумать, что это выглядит нормально?», - прокомментировал один из пользователей @YesIAmJasper.

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