Звезда «Игры престолов» рассказала о концовке сериала

Британская актриса Софи Тернер, которая исполняет роль Сансы Старк в «Игре престолов», рассказала о финале телевизионного шоу, передает Mashable. По ее словам, актерский состав уже в курсе того, чем закончится фэнтезийная сага.

«В конце самую последнюю часть они (создатели сериала - ред.) читали вслух. Как только они закончили чтение, большинство расплакалось. Шоураннеров ожидали овации. Это было потрясающе», - отметила Тернер.

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актриса призналась, что теперь актеры наконец осознали, что сериал действительно подходит к концу.

Говоря о будущем сезоне, Тернер отметила, что фантастических элементов в нем будет больше, а сами сцены будут масштабнее.