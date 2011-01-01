ТОП-10 лучших фильмов 2017 года

Этот год подходит к концу, а значит пора подводить первые итоги. Для кино 2017 год оказался очень урожайным - хорошее европейское кино, впечатляющие блокбастеры и достойные сиквелы. Корреспондент.net выбрал десять лучших фильмов 2017 года.

Звездные войны: Последние джедаи

Восьмой эпизод Звездных войн вышел в украинский прокат 14 декабря. Повстанцы во главе с принцессой-генералом Леей всем флотом спешно отступают со своей засеченной силами Первого ордена базы. Их преследуют узурпаторы власти и финансовых потоков.

Эксперты отмечают отменное чувство кадра, стиля и юмора режиссера Райана Джонсона.

Дюнкерк

Это батальная картина одного из лучших режиссер современности Кристофера Нолана с несколькими почти параллельно происходящими историями во время отступления союзных войск под Дюнкерком.

Интересно, что в этом фильме нет одного героя, которому можно сопереживать - само отступление у Дюнкерка и есть главный герой.

Фильм получил восторженные отзывы критиков, особо отмечая режиссуру и постановку, многие отозвались о нём, как о лучшем в карьере Нолана и лучшим среди военных фильмов.

На сайте Metacritic фильм получил рейтинг 94 из 100 на основе 52 рецензий, а на сайте Rotten Tomatoes имеет 92 процента одобрительных отзывов на основе 358 обзоров со средней оценкой 8,6/10.

В фильме почти нет диалогов, зато всегда звучит невероятно атмосферная музыка Ханса Циммера.

Бегущий по лезвию 2049

Как рассказал сам режиссер Дени Вильнев в одном из интервью, мир в фильме создавался, отталкиваясь от первой части Бегущего по лезвию, а не от современности.

«В том фильме (1982 года) не было ни Стива Джобса, ни Селин Дион, а Советский Союз все еще существовал. Так что нашей задачей было создать альтернативное будущее, что ли. Эта задача была едва ли не самой сложной - сделать так, чтобы наш 2049 год соответствовал 2019 из фильма, ставшего абсолютной классикой фантастического кино», - рассказал Вильнев.

В сиквеле режиссеру удалось создать угрюмый Лос-Анджелес будущего, заброшенный Лас-Вегас, в котором следы радиации исказили все цвета.

Как и в фильме Ридли Скотта, в новом Бегущем много литературных и других культурных отсылок, преимущественно постмодернистских. Уже в самом начале фильма герои цитируют роман Владимира Набокова Бледный огонь.

Музыка создавалась композиторами Бенджамином Уоллфришем и Хансом Циммером, которым удалось напомнить композицию Вангелиса из первой части.

Чтобы не пожалеть о просмотре фильма, необходимо посмотреть Бегущего по лезвию Ридли Скотта, который, кстати считается лучшим фильмом жанра, иначе есть риск его не понять и не оценить. Подробно о нем и других шедеврах научной фантастики.

Прочь

Режиссерский дебют Джордана Пила стал не только кассовым хитом, но и одним из самых обсуждаемых фильмов года. Лента убедительно показывает, что даже самые убежденные на словах либералы полны предубеждений к людям не своего круга.

Тот самый случай, когда качественно сделанный хоррор может включать в себя больше социального комментария, чем любая документальная драма.

Логан

Фантастический боевик Джейса Мэнголда, основанный на комиксах Marvel и являющийся частью серии фильмов Люди Икс и третьим фильмом про Росомаху. Фильм основан на серии комиксов Старик Логан и Смерть Росомахи.

Фильм получил высокие оценки мировой кинопрессы: на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 93 процента на основе 314 рецензий со средним баллом 7,9/10, на сайте Metacritic фильм получил 77 из 100 на основе рецензий 51 критика.

Малыш на драйве

Американский комедийный боевик режиссера Эдгара Райта о молодом водителе, работающем на криминального авторитета.

Фильм получил крайне высокие оценки от кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 93 процента, основанный на 302 рецензиях со средним баллом 8/10. На сайте Metacritic оценка фильма составляет 86 из 100 на основе 52 рецензий.

Оно

Новая экранизация книги короля Ужасов Стивена Кинга. В городке Дерри начинают пропадать дети. Несколько ребят, прозвавшие себя «клубом неудачников» отправляются на поиски младшего брата одного из низ.

Им приходится сталкиваются со своими величайшими страхами и сразиться со злобным клоуном Пеннивайзом, чьи проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков.

На агрегаторе рецензий Metacritic лента имеет средний балл 70/100, на Rotten Tomatoes при 85 процентов положительных рецензий - 7,2/10.

Квадрат

Золотая пальмовая ветвь Каннского кинофестиваля практически всегда вызывает споры и сомнения в справедливости.

В этом году жюри под руководством Педро Альмодовара не прогадало - главную награду получила оглушительно точная и смешная сатира Рубена Эстлунда, высмеивающая не только далекий от проблем обычных людей арт-мир, но и западную цивилизацию в целом.

Тор: Рагнарек

Американский художественный фильм 2017 года с элементами роуд- и бадди-муви режиссера Тайка Вайтити, снятый по комиксам Стэна Ли, Джека Керби и Ларри Либера.

Является сиквелом картин 2011 и 2013 года, а также семнадцатым фильмом кинематографической вселенной Marvel.

Эксперты говорят, что это лучший фильм вселенной, отмечая его неглупый юмор.

На сайте Rotten Tomatoes рейтинг «свежести» фильма составляет 92 процента со средним рейтингом 7,5/10 на основе 299 отзывов.

Зови меня своим именем

Картина перед Оскаром взяла награду Gotham Awards за лучший фильм и прорыв года (исполнитель главной роли Тимоти Шаламе), а лос-анджелесская ассоциация критиков назвала Луку Гуаданьино режиссером года.

История первой любви 17-летнего Элио к ассистенту его отца Оливеру. Некоторые критики называют его шедевром 2017 года.