Названы главные претенденты на «Оскар»

Опубликован список из лент, которые допущены в этом году к главной борьбе за «Оскар». Перечень был составлен Американской академией кинематографических искусств и наук, передает Variety.

Полный список номинации «Лучший фильм» включает 341 полнометражную картину.

В числе ключевых фильмов: «Зови меня своим именем», «Секретное досье», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Дюнкерк», «Леди Птица», «Прочь», «Темные времена», «Проект «Флорида», «Ферма «Мадбаунд», а кроме того - «Чудо-женщина» и «Все деньги мира».

Известно, что в номинации «Лучший фильм» может быть представлено в целом от пяти до десяти лент. Объявлены номинации буду 23 января, а сама церемония вручения «Оскара» состоится 4 марта 2018 года.