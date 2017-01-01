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Фанатов «Звездных войн» возмутило отсутствие звука в космосе

Lenta.ru
Кадр из фильма «Звездные войны: Последние джедаи» | Фото: скриншот видео

Кинотеатры начали предупреждать зрителей фильма «Звездные войны: Последние джедаи» об одной из сцен в космосе, в которой наступает полная тишина. Поклонники фантастической саги считали, что при воспроизведении звука возникли проблемы, пишет Mashable.

В нескольких кинотеатрах американской сети AMC появились таблички, в которых зрителям объясняют, что 10-секундное отсутствие звука в восьмых «Звездных войнах» на 112-й минуте фильма — не ошибка и не неисправность оборудования, а режиссерское решение.

Журналисты предположили, что предупреждение появилось из-за многочисленных случаев, когда эффектную и драматичную сцену прерывали криками: «У вас звук сломался!».

Речь идет о сцене, в которой повстанцы покидают свой крейсер «Раддус», атакуемый флагманом Первого ордена.

Имперцы начинают стрелять по транспортным кораблям, и Эмилин Холдо (Лора Дерн), оставшаяся на «Раддусе», отправляет крейсер в гиперпрыжок по направлению к флагману, чтобы спасти повстанцев.

«Раддус» разрезает корабль Первого ордена пополам, и

все это происходит в полной тишине — в безвоздушной среде не может быть колебаний воздуха, поэтому человек не способен ничего услышать в космосе.

«Последние джедаи» вышли на экраны 15 декабря. Картина за первые выходные после премьеры обогнала по кассовым сборам в США ленты франшизы «Мстители» и серии «Гарри Поттер».

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