Дита Риетума: увы, в Латвии работает очень мало режиссеров-«нелатышей»

Директор Национального киноцентра Дита Риетума рассказывает о кинотрендах и последствиях скандала с Вайнштейном, рассуждает о том, почему в Латвии невозможно появление блокбастеров и знакомит с юбилейной кинопрограммой, приуроченной к столетию нашей страны.

Кадр из фильма "Парадиз 89" FOTO: пресс-фото Идея приурочить к юбилею Латвии особую программу фильмов появилась три года назад. Из 31 заявки было выбраны шестнадцать наиболее перспективных проектов. Три из них уже вышли на экраны в 2017 году: комедию Вариса Браслы «Дедушка, который опаснее компьютера» посмотрели почти 80 тысяч человек, хорошо прошли в прокате документальные ленты «Раненый всадник» о скульпторе Карлисе Зале и «Восемь звезд» о красных стрелках. На очереди премьеры еще тринадцати картин, снятых латвийскими режиссерами разных поколений.

Расскажите, пожалуйста, на какие фильмы юбилейной программы стоит обратить внимание?

Каждый фильм достоен внимания. Радует, что у нас появляются качественные семейные драмы, на которые можно пойти вместе с детьми. В основу фильма «Парадиз 89» — полнометражного дебюта молодого режиссера Мадары Дишлере —легли события 1989-года, показанные глазами маленьких девочек, четырех сестер из провинциального города. По сути, режиссер рассказывает о своем детстве, о том, как ребенком воспринимала политические события — войну в Афганистане, Балтийский путь. Получился эмоционально заряженный, очень выразительный фильм.

Всей семьей можно будет сходить и на анимационное кино: «Екабс, Мими и говорящие псы» Эдмунда Янсонса, «Солнце едет по небу», поэтическую фантазию Розе Стиебры. Кадр из фильма «Екабс, Мими и говорящие псы» FOTO: пресс-фото

Какая идея объединяет фильмы из юбилейной программы?

Это программа с особой установкой — исследовать национальную идентичность Латвии, отразить в кино разные периоды нашей истории

. Документальная картина «Балтийское время» — это историческая реконструкция жизни балтийских племен в XIII веке с игровыми элементами. Сюжет фильма Гатиса Шмита «1906» разворачивается в богемной среде начала ХХ века. Байопик «Билле», поставленный по мотивам автобиографии Визмы Белшевицы, и «Хомо Новус» Анны Видулеи дают панораму жизни 20-30 годов ХХ века. «Отец — ночь» Дависа Симаниса рассказывает историю Жаниса Липке, спасавшего евреев во время Второй мировой. «Lustrum»Гинта Грубе проливает свет на тему «мешков КГБ». Кадр из фильма "Хомо Новус" FOTO: пресс-фото

Документальная лента «Балтийская новая волна» посвящена режиссерам, создавшим латвийскую школу поэтической документалистики — Герцу Франку, Ивару Селецкису и другим.

Кстати, Селецкис сейчас в отличной форме: в юбилейную программу вошел его документальный фильм «Продолжение» о латвийских первоклашках. Режиссер показал жизнь детей разных национальностей и социальных слоев из Риги и провинции.

Войдут ли в подборку фильмы режиссеров нетитульной нации?

Увы, в Латвии на профессиональном уровне работает очень мало режиссеров других национальностей. В прошлом году прозвучала фантастическая драма Станислава Токалова, в этом году новый фильм выпустит Евгений Пашкевич, но не в рамках юбилейной программы. Параллельно с ней картины будут выходить в обычном режиме.

Как насчет остросоциальных и межнациональных проблем. Они получили отражение?

Так как работа над фильмами ведется несколько лет, у нас нет картин быстрого реагирования. Хотя

«Lustrum» – это как-раз размышление о том, почему наше общество оказалось там, где оказалось, почему мы никак не можем осмыслить советское прошлое и покаяться в наших грехах.

На юбилейную кинопрограмму выделено особое финансирование?

Да, начиная с 2014 года общий бюджет программы достиг 7,5 миллионов евро. Это беспрецедентный случай, потом мы вернемся к работе в обычном режиме. У нас на разных этапах запущено более 30 фильмов, игровых, документальных, анимационных. Кадр из фильма "Отец-ночь" FOTO: пресс-фото

Можно ли говорить о громких фестивальных успехах латвийского кино?

Периодически наши фильмы получают призы на фестивалях. Пять лет назад приз Берлинале получил Янис Нордс с фильмом «Мама, я тебя люблю». Три года назад там же была отмечена наградой драма «Я здесь», а сыгравшая в ней актриса Элина Васка вошла в десятку самых перспективных молодых актеров Европы. Иева Озолиня, известная по скандальной картине «Мой отец банкир», недавно получила приз на Международном фестивале документального кино в Амстердаме (IDFA) за новый фильм «Заданная величина: моя мать».

Нам важно постоянно попадать на фестивали, ведь они сильно влияют на прокатную судьбу картин. Самый широкий прокат ты можешь получить, если твоя картина победит на Каннском фестивале.

Вот Андрис Кейшс снялся в «Нелюбви» Звягинцева, фильм прозвучал во всем мире, и, возможно привлечет зрителей к латвийской фильмографии актера.

Что мешает латвийскому кино ярче заявить о себе на международной сцене?

Маленьким европейским странам очень сложно конкурировать и с большими европейскими кинематографиями, и с Голливудом. Причина и в языковом барьере: наши фильмы мало смотрят за границей, публика, к сожалению, ленива, и не хочет читать субтитры.

Конкуренция огромна и увеличивается каждый год. В Европе ежегодно создается 2000 картин. И все их режиссеры хотят попасть в конкурс Канн, где всего двадцать мест.

Есть ли в Латвии примеры успешных картин, снятых без господдержки?

Это скорее исключения из правила.

Есть фанаты, которые снимают на деньги, собранные путем краудфандинга. Например, киноблогеры спродюсировали фильм режиссера Оскара Рупенхейта «Фонд криминального величества». Это криминальная ретрокомедия с интересным визуальным решением. Надеюсь, создателям удастся заработать на ее прокате.

«Свингеры» также сняты без поддержки государства, но в них инвестировал прокатчик Forum Cinemas. Уже созданы эстонская и украинская версии «Свингеров»: запуск франшизы — грамотный бизнес-ход.

Это нормально, когда кинопроекты поддерживают коммерческие компании. В этом плане мы сильно отстаем от Литвы, где многие фильмы финансируют негосударственные предприятия.

Государственные деньги покрывают лишь часть бюджета фильма?

Конечно. По европейским правилам ни один фильм государство не может поддерживать на 100%, максимум — на 60-80%.

У режиссеров-дебютантов есть шанс получить поддержку государства?

Это нелегко из-за большой конкуренции. Но прецеденты есть. Станислав Токалов получил господдержку, пару лет назад он победил на фестивале «Большой Кристап» с короткометражкой, и у него была хорошая заявка на сценарий полного метра. Сейчас запустился с фильмом молодой дебютант Янис Абеле, он снимает картину «Елгава 94» по популярному одноименному роману. Его продюсирует студия Юриса Подниекса.

В принципе, ситуация в Латвии улучшается: появляется больше новых фильмов и новые модели финансирования. Кадр из фильма "Продолжение" FOTO: пресс-фото

Технологии дешевеют. Возможно ли появление латвийского блокбастера с крутой компьютерной графикой?

Думаю, нет. Даже в России блокбастеры снимают не так часто, ведь для них нужны огромные инвестиции. Для кино сейчас очень сложное время, оно вынуждено конкурировать с другими видами развлечений. Для латвийского кино — успех уже то, что снимаем пару картин в год и регулярно попадаем на разные фестивали.

Да и что называть блокбастером? Если это фильмы с бюджетом в сто миллионов, у нас их никогда не будет

. Но посмотрим, как пройдет эпос «Кольцо Намея», в который государство вложило миллион евро. В главных ролях заняты британские актеры. Продюсеры поставили цель снять международный блокбастер и сделали две версии: английскую и латышскую.

Какова ситуация с авторским кино в Европе?

В Европе сейчас перепродукция фильмов, европейское киносообщество не столь оптимистично смотрит в будущее. Молодое поколение не имеет представления, что такое европейское кино, чем оно отличается от голливудского. К сожалению, зачастую молодые люди не воспринимают артхаус, им кажется, что европейские фильмы слишком медленные, депрессивные, непонятные, им они скорее предпочтут голливудский мордобойник.

Даже многие из французских фильмов не выходят на экраны из-за высокой конкуренции в прокате и обилия голливудских картин.

Представители больших кинематографий говорят, что есть смысл сократить численность поддержанных проектов. Нет смысла производить столько фильмов, если их никто не видит.

Могут ли европейские кинематографии пойти по голливудскому пути?

Европейского Голливуда быть не может. Это абсолютно разные принципы работы. В Советском союзе работали по голливудским принципам так называемой вертикальной интеграции. Фильмы централизированно финансировались, производились, доводились до кинотеатров. А в Европе независимые студии выпуcкают маленькие проекты, никакой централизации нет и не будет.

Могут ли сериалы вывести кино из кризиса? Вы сами их смотрите?

В Латвии ситуация странная: одни качают сериалы в торрентах, другие смотрят их по ТВ. Мы живем в мире, где публика очень фрагментирована, каждый сидит и смотрит что-то свое. Поэтому латвийским и европейским фильмам очень слолжно достучаться до таких зрителей.

Какое-то время я смотрела много сериалов, чтобы не отстать от трендов, но сейчас у меня пауза. Мне нравится «Карточный домик» и качественные сериалы, которые делает Netflix.

Если фильм провалился в прокате, режиссеру будет сложнее получить деньги на следующий фильм?

Прямой корреляции тут нет. Но каждый хочет, чтобы его картину посмотрели. Режиссеры понемногу понимают, насколько важен маркетинг. И у нас запущена программа по поддержке маркетинга. Европейские фонды поддерживают не только производство, но и процесс маркетинга, потому что бессмысленно вкладывать много денег в производство, если потом фильмы увидит мало людей.

Где можно увидеть латвийские фильмы после того, как их сняли с проката?

Через пять лет на портале www.filmas.lv. Интернет-провайдеры LMT Straume и Shortcut покупают и показывают наши фильмы, Латвийское телевидение тоже.

Какие из фильмов вас впечатлили в последнее время?

Мне кажется, что трагикомедия «Квадрат» Роберта Эстлунда, получившая несколько призов Европейской киноакадемии, очень удачная картина и точно проявляет европейские псевдоценности на материале шведского общества.

Сейчас не время больших, тяжелых картин. Тренд другой: к большим проблемам подходить иронично.

В прошлом году приз Европейской киноакадемии тоже получила трагикомедия «Тони Эрдманн».

Если говорить о Голливуде, мне кажется, что скандал с Вайнштейном и движение #MeToo сильно встряхнут индустрию. Возможно, в кино придет больше женщин-режиссеров со своими историями. В латвийском кино не хватает фильмов, снятых с женской точки зрения. Кинорежиссура всегда была мужским делом. Но сейчас мир возмутился таким положением вещей.