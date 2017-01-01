Самый страшный 15-секундный фильм 2017 года: Как снова напугать маленькими девочками

15-секундный фильм под названием «Эмма» победил в некоммерческом конкурсе коротких хорроров. Коротких в прямом смысле: фильм должен длиться не дольше 15 секунд, но при этом пугать. И создателю «Эммы» это удалось.

Использовать маленьких девочек в фильмах ужасов, казалось бы, старый приём. Маленькие девочки наводили жути во «Фредди Крюгере» со своей знаменитой считалочкой.

Стали знаковым эпизодом в фильме «Сияние» Стенли Кубрика.

Теперь маленькие девочки помогли некому Дэниэлу Лиммеру взять первое место в конкурсе «15 Second Horror Film Challenge».

Как пишет «Канобу», это конкурс, в котором именитые режиссёры, сценаристы и продюсеры выбирают самый жуткий короткий фильм. В этом году жюри, среди которых авторы известных фильмов ужасов, присудили первое место картине «Эмма» Дэниэла Лиммера.

О самом режиссёре пока мало что известно. На киносайтах в основном пишут про его «Эмму».

Ведь за 15 секунд Лиммер умудрился создать мини-фильм практически без спецэффектов, но при этом выдерживая атмосферу ужастиков, в которых нас пугают маленькие девочки. К тому же в его ленте используется зеркало — объект, наводящий на многих ужас сам по себе.

2017 год вообще выдался богатым на страшилки. Чего только стоит ремейк фильма «Оно» по Стивену Кингу. Лента стала мемом ещё до премьеры, а когда картина вышла в прокат, зрители не только перепугались, но даже умудрились влюбиться и в злого клоуна, и в актёра, который его играет.