Какие сериалы посмотреть 1 января

Мировая киноиндустрия выпускает такое огромное количество сериалов, что мало кому под силу отслеживать все новинки, а на фоне громких премьер некоторые интересные проекты и вовсе могут не попасть в поле зрения.

В лучшем мире

Рейтинг IMDb — 7,9

Главная героиня Элеонор никогда не была ангелом во плоти. Свою жизнь она прожила на полную катушку, развлекаясь и используя других людей. И по всем правилам божественного распределения девушка должна была после смерти отправиться в место, где довольно жарко и неприятно, однако из-за бюрократической ошибки в небесной канцелярии героиня попадает в «лучшее место», пишет Adme.ru.

Одаренные

Рейтинг IMDb — 8,0

В центре сюжета сериала «Одаренные» — совершенно обычные родители, которые даже представить себе не могли, что их дети обладают необычайными, сверхъестественными способностями. То, что могло показаться даром, обернулось серьезными проблемами, ведь правительство настроено негативно по отношению к тем, кто отличается от большинства. Пребывая в страхе за жизни своих детей, герои присоединяются к подпольной организации, в которой состоят суперлюди.

Каратель

Рейтинг IMDb — 9,0

Спокойная жизнь главного героя Фрэнка Кастла перевернулась с ног на голову после трагической гибели его семьи. И тогда Фрэнк обещает себе, что отомстит всем бандитам Нью-Йорка. Хладнокровно уничтожая своих врагов и борясь с преступностью, в глазах людей он становится Карателем. Динамичный и жестокий проект Netflix и Marvel переносит нас в очередную вселенную, где супергерою для борьбы со злом не нужны суперсилы.

Медичи: Повелители Флоренции

Рейтинг IMDb — 8,0

Историческая драма переносит зрителей в Италию эпохи Возрождения, показывая путь становления семейства Медичи от обычных торговцев до самого влиятельного и могущественного клана Италии. Зачастую пренебрегая законами морали и наживая многочисленных врагов, семья оказывает существенное влияние на духовное, экономическое и культурное процветание Флоренции.

Жирным шрифтом

Рейтинг IMDb — 8,1

Мелодраматичная комедия будет интересна фанатам «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada». В центре сюжета жизнь трех близких подруг, которые работают в модном глянцевом издательстве для женщин. Главные героини ищут себя, строят карьеру, исследуют свою сексуальность, учатся отстаивать свои интересы, совмещать работу и личную жизнь и не забывают поддерживать друг друга на этом порой непростом пути.

Методом проб и ошибок

Рейтинг IMDb — 7,9

Комедия абсурда про арест и судебный процесс над благообразным профессором литературы из маленького городка в Южной Калифорнии. Всеми любимый до сего дня персонаж обвиняется в жестоком убийстве своей жены. Невиновность профессора берется доказывать начинающий адвокат Джош Сигал. Но ни сам подзащитный, ни нелепая команда, доставшаяся адвокату, помогать как будто вовсе и не собираются.

Типа моя жена

Рейтинг IMDb — 7,8

В центре комедийной драмы очаровательная девушка, в которую с первого взгляда влюбляются все мужчины. Героиня зарабатывает на жизнь тем, что обманывает своих избранников, исчезая после свадьбы с деньгами. Но однажды очередной обманутый муж начинает собирать информацию о своей роковой «жене» и находит других таких же неудачников. В результате три жертвы девушки объединяют свои силы, чтобы найти мошенницу и заставить ее заплатить по счетам.