Названы победители кинопремии «Золотой глобус»

Картина «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха стала лучшим драматическим фильмом 2017 года по версии «Золотого глобуса». Накануне церемония вручения престижных кинонаград состоялась в американском Лос-Анджелесе.

На награду также претендовали картины «Форма воды» мексиканского кинорежиссера Гильермо дель Торо, «Дюнкерк» Кристофера Нолана, а также «Секретное досье» Стивена Спилберга и «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино.

Сюжет драмы британского режиссера и сценариста

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» разворачивается вокруг попыток матери (Фрэнсис Макдорманд) добиться от полициейских расследования гибели своей дочери.

Фильм также получил «Золотой глобус» за сценарий (Мартин Макдонах), лучшую женскую роль (Фрэнсис Макдорманд) и лучшую мужскую роль второго плана (Сэм Рокуэлл), пишет РИА Новости.

Также в рамках церемонии были объявлены лауреаты и в других номинациях.

Так, приз в номинации «Лучший фильм-комедия или мюзикл» получила работа Греты Гервиг «Леди Берд». Актриса Сирша Ронан, сыгравшая в «Леди Берд» главную роль, также получила премию как лучшая актриса в комедии/мюзикле.

Джеймс Франко получил Золотой глобус как лучший комедийный актер за роль в фильме «Горе-творец». В этой номинации также боролись Хью Джекман («Величайший шоумен»), Дэниэл Калуя («Прочь»), Стив Карелл («Битва полов») и Энсел Элгорт («Малыш на драйве»).

Гэри Олдмен стал лучшим драматическим актером за роль Уинстона Черчиля в фильме «Темные времена». Он сумел обойти Тома Хэнкса, Дэниела Дэй-Льюиса и Дензела Вашингтона.

Победу в номинации «Лучший режиссер» праздновал Гильермо дель Торро за фильм «Форма воды».

«Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал» завоевал «Рассказ служанки». В 2017 году сериал также получил премию «Эмми». Исполнительница главной роли в нем Элизабет Мосс стала лучшей актрисой в драматическом сериале.

Награду за лучшую мужскую роль в драматическом сериале получил Стерлинг Браун за роль в сериале «Это мы».

Лучшим мини-сериалом стала «Большая маленькая ложь». Сыгравшая в нем Николь Кидман была названа лучшей актрисой в этом жанре.

Лучшим актером в мини-сериале стал Эван МакГрегор за роль в картине «Фарго».

В номинации «Лучший фильм на иностранном языке» победу одержала картина «На пределе» производства Германии и Франции.

Лучшим анимационным фильмом признана работа под названием «Тайна Коко». За победу в этой номинации также боролись мультфильмы «Босс-молокосос», «Фердинанд», «Добытчица» и «Ван Гог. С любовью, Винсент».

Как известно, 6 января в США стартовало голосование за номинантов Оскара. Объявление номинантов во всех категориях пройдет 23 января, финальное голосование состоится с 20 по 27 февраля.