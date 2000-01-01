На экраны выходит латвийский блокбастер в стиле «Игры престолов»

17 января на экраны Латвии выйдет самый амбициозный латвийский кинопроект последних лет — исторический блокбастер Айгара Граубы «Кольцо Намея». Фильм о легендарном вожде Намее, боровшимся за свободу Земгале в XIII веке, снят на английском языке с прицелом на международный прокат.

Главную роль в «Кольце Намея» сыграл молодой швед Эдвин Эндре, ему аккомпанируют актеры из Прибалтики и Скандинавии. Продюсером фильма выступил Андрей Экис. Имя легендарного вождя теперь носит пиво с медом Valmiermuižas alus и набор конфет Pure. Прямую трансляцию с премьеры фильма обеспечит LMT Straume.

Для Латвии «Кольцо Намея» беспрецедентный проект и по масштабу и по затратам. На его создание было потрачено 2.5 миллиона евро, из них больше миллиона выделило государство.

Сюжет картины разворачивается в эпоху средневековья в Земгале. Вождь Намей, талантливый военачальник, стремится объединить народы, населяющие территорию Латвии, чтобы противостоять власти рыцарских орденов.

По легенде Намей носил золотое кольцо, знак верховной власти. Всем своим воинам он велел носить такие же перстни из меди, символизирующие единство в борьбе за общее дело.

Директор национального киноцентра Дита Риетума подчеркнула, что в Европе на создание зрелищных исторических блокбастеров уходят десятки миллионов евро. По ее словам, «Кольцо Намея» оказалось созвучно мировому тренду, ведь исторические фэнтези «Игра престолов» и «Викинги» пользуются огромной популярностью у зрителей. «Наш фильм имеет шанс привлечь международную аудиторию. Для маленьких стран, таких как Латвия это очень сложная задача. В Европе каждый год снимают около 2000 игровых картин. Основную версию фильма сняли на английском, и это нормальная практика в европейском кино», — утверждает Дита Риетума.

Будет и версия с закадровым текстом на латышском языке с субтитрами на русском.

Режиссер Айгар Грауба отметил, что ни у кого нет точного представления о том, кем на самом деле был Намей (в одних документах он король, в других — вождь).

Неясно также, как выглядело настоящее кольцо вождя и как одевались жители Земгале в его эпоху, поэтому художница по костюмам Сандре Сила могла импровизировать на историческую тему. По словам режиссера, в кино пользуются успехом два типа историй: или очень хорошо изученные, или те, о которых мало что известно. «Кольцо» относится ко второму типу.

FOTO: пресс-фото

«В легенде о Намее было все, что нужно для хорошего сценария: это фильм о свободе и смелости бороться за то, что для нас важно и свято, — уверен режиссер.

— Мне было важно показать, что власть может сочетаться со свободой. Эта тема была лейтмотивом всех моих фильмов. Каждому нужно решать, как прожить свою жизнь, как быть свободным, а создание государства — конечный итог этого. Нам на это потребовалось 800 лет. Хочется верить, что в фильме нам удалось показать путь к Латвии, жители которой уважают и высоко ценят себя. Если наши дети увидят, что мы сильны, Латвию у них никто не отнимет». В коллекции Айгара Граубы есть два серебряных кольца Намея: одно ему подарила мама на 18-летие, другое, более массивное, использовалось для съемок в фильме.

Продюсер Андрейс Экис рассказал, что большая часть съемок прошла в киногородке Cinevilla и поблагодарил актеров и членов съемочной команды, многие из которых согласились работать без гонорара. Продюсер расчитывает завлечь в кинотеатры от 100 до 200 тысяч человек. И очень надеется, что зрители выйдут из кинозалов вдохновленными.

Отвечая на вопрос Русского TVNET, чем «Кольцо Намея» может быть интересно русскоязычному зрителю, Андрей Экис начал издалека: «Я - продукт советской эпохи. Мы жили в то время, когда важнее человека, его мечтаний, устремлений было государство. Жили как бы для государства. В Европе, наоборот, главная ценность — человек, его личность, а государство лишь помогает ему реализоваться. Латвия пока переживает переходный период. В фильме нам было важно показать, что каждый был сам за себя, но все вместе они могли достичь желаемого. Каждый, кто носил кольцо Намея, выступал за ценности свободы.

Согласитесь, все мы хотим видеть своих детей свободными. Наши герои внутренне свободны, они подают нам прекрасный пример».

С 25 января в Латвийской национальной библиотеке будет открыта выставка костюмов к фильму «Кольцо Намея»