Раскрыт сюжет нового спин-оффа «Звездных войн»

В ленте режиссера Рона Ховарда расскажут, в частности, о знакомстве молодого Соло с Чубаккой, который впоследствии станет его верным другом и сообщником, а также о Лэндо Калриссиане, темнокожем бароне-администраторе Облачного города, проигравшем главному герою космический корабль «Тысячелетний сокол». Калриссиан ранее появлялся в пятом и шестом эпизодах «Звездных войн» — «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

Отмечается, что

зрителям представят «дерзкие подвиги Хана Соло в опасном преступном подполье».

Российская премьера «Соло: Звездные войны. Истории» запланирована на 24 мая. В ленте сыграли Олден Эренрайк, Вуди Харрельсон, Эмилия Кларк и Дональд Гловер.

В июле Ховард выложил фотографию со съемочной площадки спин-оффа, на которой обнаружили жену Чубакки.