«Это вам не «Звездные войны». Латвийский композитор Платон Буравицкий — о музыке к киноклассике

22 января в кинотеатре K.Suns в рамках программы фильмов, приуроченной к 120-летнему юбилею Сергея Эйзенштейна, покажут главный шедевр этого режиссера «Броненосец Потемкин» (1925). Картина будет демонстрироваться в музыкальном сопровождении молодого латвийского композитора Платона Буравицкого. Зрителей ждет непривычный формат — настоящий мультимедийный перформанс вместо игры тапера. Вход на сеанс бесплатный.

"Этом фильм вечен и дорог, как старая семейная фотография, — говорит Платон о "Броненосце Потемкине". — Во многом,

благодаря событиям, описанным в нем, мы живём и продолжаем работать. Отчасти,

это напоминание нам и следующим поколениям – не допустить в будущем такой крови. Если бы больше людей посмотрело шедевр Эйзенштейна, мир стал бы добрее.

Это трагичный, но в то же время добрый фильм."

В композиции, которую Платон называет «подготовленной импровизацией» соединится звучание электронного фортепиано, компьютерных виртуальных инструментов, модульного и двух аналоговых синтезаторов. «Меня пригласили поучаствовать в проекте не как пианиста, а как композитора и импровизатора, разбирающегося в электронике. Поэтому на сцене будет целое нагромождение инструментов. Мне важно соотношение музыки и изображения — событий, которые происходят в фильме, его настроения, темпа. Надеюсь, аудитория придет понимающая и подготовленная. Ведь это вам не «Звездные войны». Хотя, и к ним я бы не отказался сочинить музыку, если бы предложили достойный гонорар».

Опыт музыкального сопровождения фильмов был у Платона и раньше: его сочинение к фильму Гарольда Ллойда «Safety Last» («Наконец в безопасности», 1923) исполнял целый оркестр. «Обычно я не сочиняю мелодии, а тогда пришлось. У меня был таймлайн, была система лейтмотивов: тема любви, тема суеты, к ним я и подбирал мелодии».