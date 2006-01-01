Болливуд впервые в истории кино покажет миру фильм о месячных

Болливудская лента «Пэдмен» выходит на экраны кинотеатров 26 января. Она станет первым не англоязычным фильмом, посвященным женской менструации, который будет показан по всему миру, передает BBC News в пятницу, 19 января.

Отмечается, что сюжет картины, вращающийся вокруг месячных, до сих пор относится к табуированным темам во многих странах. Тем не менее дистрибьютор «Пэдмена» — компания Sony Pictures — решилась на распространение картины.

«Пэдмен» рассказывает реальную историю индийского изобретателя Аруначалама Муруганантама, который в конце 1990-х создал технологию производства недорогих женских гигиенических прокладок.

Муруганантам столкнулся с проблемами, когда продвигал свое изобретение — от него отвернулись жена и мать, вся его деревня решила, что он извращенец.

Однако в 2006 году он основал некоммерческую компанию, поставляющую негосударственным организациям машины по производству дешевых прокладок.

Режиссером ленты выступил Р. Балки («Рецепт любви: без сахара!», «Папочка»). В «Пэдмене» снялись Акшай Кумар, Амитабх Баччан и Сонам Капур.