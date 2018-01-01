Звезда советского кино рассказала, как ей отрезали голову во время операции

Советская и российская актриса Наталья Селезнева рассказала, как ей отрезали голову во время операции. Интервью артистки можно увидеть на странице канала «Россия 1» на портале YouTube.

В программе «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» она заявила, что в какой-то момент долго и сильно болела.

«У меня была тяжелая операция на щитовидной железе. Мне вот так отрезали голову, а потом ее заново пришили», — сообщила Селезнева.

По ее словам, операция продолжалась пять часов.

«Я уверена абсолютно, это расплата за грехи», — добавила Селезнева.

Актриса также рассказала, что потеряла голос, и ей говорили, что в профессию она не вернется, но нашлась врач, которая ей помогла.

Селезнева известна по фильмам «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и «Иван Васильевич меняет профессию», программе «Кабачок «13 стульев».