Обявлены претенденты на премию «Оскар»

Американская киноакадемия назвала претендентов на премию «Оскар». На главную награду в категории «лучший фильм» претендуют девять картин. Церемония награждения пройдет в Лос-Анджелесе 4 марта.
Лидером по числу номинаций стала фантастическая драма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо «Форма воды», попавшая в 13 категорий, включая главные: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий» и «Лучшая актриса» (Салли Хокинс). На экраны Латвии фильм, сюжет которого напоминает знаменитое советское кино «Человек-амфибия», выйдет 16 февраля.
Российскую ленту «Нелюбовь» Андрея Звягинцева номинировали в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Лучший фильм:
«Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино
«Темные времена» Джо Райта
«Дюнкерк» Кристофера Нолана
«Прочь» Джордана Пила
«Леди Берд» Греты Гервиг
«Призрачная нить» Пола Андерсона
«Секретное досье» Стивена Спилберга
«Форма воды» Гильермо дель Торо
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдонаха
Лучшая актриса:
Салли Хокинс («Форма воды»)
Фрэнсис Макдормэнд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Марго Робби («Тоня против всех»)
Сирша Ронан («Леди Берд»)
Мэрил Стрип («Секретное досье»)
Лучший актер:
Тимоти Чаламет («Зови меня своим именем»)
Дэниел Дэй-Льюис («Призрачная нить»)
Дэниэл Калуя («Прочь»)
Гэри Олдмен («Темные времена»)
Дензел Вашингтон («Роман Израэл, Esq.»)
Лучшая актриса второго плана:
Мэри Джей Блайдж («Ферма «Мадбаунд»»)
Эллисон Дженни («Тоня против всех»)
Лесли Мэнвилл («Призрачная нить»)
Октавия Спенсер («Форма воды»)
Лори Меткалф («Леди Берд»)
Номинированные на «Оскар» актеры:
Лучший актер второго плана:
Уиллем Дефо («Проект «Флорида»»)
Вуди Харрельсон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Ричард Дженкинс («Форма воды»)
Кристофер Пламмер («Все деньги мира»)
Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»)
Операторская работа:
«Бегущий по лезвию 2049»
«Ферма «Мадбаунд»»
«Дюнкерк»
«Темные времена»
«Форма воды»
Лучшая музыка к фильму:
«Дюнкерк»
«Призрачная нить»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший грим и прически:
«Темные времена»
«Виктория и Абдул»
«Чудо»