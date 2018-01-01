Диснеевский мультперсонаж Минни Маус обзавелась звездой на Аллее славы в Голливуде

Минни, которой в 2018 году «исполняется» 90 лет, получила награду спустя 40 лет после Микки, первого мультипликационного героя, удостоенного звезды. Таким образом, на Аллее славы она воссоединилась со своим возлюбленным.

Другими обладателями именных звезд являются Багз Банни, Дональд Дак, Вуди Вудпекер, Белоснежка, Винни-Пух, Шрек, Симпсоны и ряд других персонажей.

Впервые Минни Маус появилась на экранах в 1928 году в первом звуковом мультфильме студии Disney «Пароходик Вилли».

Внешний облик Минни отражал тенденции в молодежной культуре того времени. Изначально на ней был наряд в горошек, а также шляпка. Позднее шляпку заменили на большой бант. Предполагалось, что у Минни будут разнообразные наряды, но ее классическим костюмом является именно красно-белое платье. В 2013 году у Минни Маус появилось первое за всю историю ее существования дизайнерское платье. Наряд, изготовленный модным домом Lanvin, представили в «Диснейленде».