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Известный российский режиссер умерла в 37 лет. У нее остались пять детей

Dni.ru
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Фото: Jānis Škapars/TVNET

На 37-м году жизни умерла режиссер Мария Саакян. О ее смерти сообщил критик Андрей Плахов.

«Ее убил рак», – написал он на своей странице в социальной сети Facebook. О дате прощания с деятелем кино будет объявлено отдельно, пишет Dni.ru.

Саакян успела снять всего пять картин – «Прощание» (короткометражка), «Маяк», «Это не я», «Энтропия», «Чеснок, лук и перец». Ее первая работа была удостоена внимания сразу на нескольких крупных международных фестивалях.

О личной жизни Саакян известно не так много. Она была матерью пятерых детей. Муж режиссера – американец армянского происхождения.

За столь короткую карьеру ей удалось получить две награды. Саакян завоевала приз союза армянских кинематографистов за фильм «Маяк» и национальную кинопремию Армении «Айак» за ленту «Это не я».

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