8 тысяч ругательств и 1 большой кайф: в прокат выходит латвийская комедия «Фонд криминального превосходства»

«Фонд криминального превосходства» (Kriminālās ekselences fonds) создавался на деньги, собранные всем миром, не получив ни единого цента от государства. Опыт оказался успешным, у ребят во главе с режиссером-дебютантом Оскаром Рупенхейтом получилось действительно смешное кино со множеством колоритных персонажей, которых играют актеры-непрофессионалы. Создатели фильма легко и весело импровизирует на темы Тарантино, от души потешаясь над идиотизмом и инфантильностью начинающих криминалов, обитающих в мире, где ретро 70-х сочетается с приметами бурных 90-х.

«В криминальном кино три главных составляющих успеха: пистолет, проститутка и голые сиськи», - поучает малахольного сценариста Иманта Вейде молодой режиссер, только вернувшийся из Америки. Имант пишет сценарии для сериалов про мошенников, предварительно обкатывая криминальные схемы на практике. Помогают ему в этом приятель, незадачливый актер Харий Кухаренок, бойко мешающий латышскую речь с русским матом, а также мелкие жулики с блошиного рынка по кличкам Чертополох и Водоросли(Duļķis и Aļģe).

Кадр из фильма FOTO: пресс-фото

Постепенно Имант так втягивается в процесс, что решает стать криминальным авторитетом… История преступлений начинается сравнительно невинно: с похищения соседской собачки, которую приятели обманом впаривают хозяину кафе. Но затем набирает обороты, выливаясь в адреналиновый экшн тарантиновского розлива. Не последнюю роль в этой истории сыграет и украденная собака: вернее ее хозяйка, соседка Иманта, заглянувшая в комедию прямиком из детективов 70-х. И раз уж в начале фильма заявлен пистолет, будьте уверены, что он, как чеховское ружье, выстрелит и не раз.

Кадр из фильма FOTO: пресс-фото

Проект, который первоначально назывался Mastermainds снимали долго и основательно. «130 съемочных дней, 8454 ругательства, 155 (+/-3) актера, 35 локаций, 3 камеры, 4 каскадера, 2 собаки и 28 498 689 потраченных нервных клеток и 1 Большой кайф от всего этого», - сообщает пресс-релиз.

Добавим от себя: особы слишком чувствительные на сеансе могут почувствовать себя неуютно — герои-латыши матерятся (по-русски, естественно) так смачно и часто, что уши сворачиваются в трубочку. Где-то через полчаса к этой их особенности привыкаешь и перестаешь обращать на нее внимание. Тем более, что дальше начинаются эротические сцены под фривольный советский эмбиент Раймонда Паулса. Во время музыкальных номеров к сценаристу Иманту являются гости-искусители. Иногда почему-то парень в костюме тенисиста, но чаще роковая красотка с обложки секс-журнала, подстрекающая его на новые криминальные подвиги…

Кадр из фильма FOTO: пресс-фото

Увы, дружки Иманта в его криминальные таланты не очень верят и каждый раз волей-неволей срывают его грандиозные планы. Как именно это происходит, создатели комедии показывают с большой изобретательностью. Сюжет не провисает ни на минуту: казалось бы, из очередной криминальной ситуации уже ничего и не выжмешь, но каждый раз создатели не перестают нас удивлять, за каждым извивом фабулы сулят новый неожиданный поворот. В общем, зрителей ждет королевская порция эстетических удовольствий с оттенком ностальгии. Стиль фильма выдержан от и до: интерьеры, костюмы героев, цветовое решение кадра напоминают одновременно о латвийских детективах из заграничной жизни и о классике фильмов-нуар.

Кадр из фильма FOTO: пресс-фото

О съемках картины, об относительно новом для Латвии способе сбора денег путем краудфандинга нам рассказал продюсер Сергей Тимонин.

«Идея фильма принадлежала Оскару Рупенхейту, он же написал сценарий. Оскар раньше снимал короткометражки для фестивалей клуба Piens, «Фонд криминального превосходства» - его первый полный метр. Режиссер и творческая команда принципиально решили, что не будут просить денег у государства, поэтому на съемочной площадке все делали все. Часть денег создатели вложили в производство сами, около 10 тысяч евро еще до начала фильма собрали на платформе ProjektuBanka. Остальные средства собирали методом крадуфандинга в фейсбуке, придерживаясь западных образцов. За 5 евро человек мог купить свое имя в титрах, за 10 — билет на сеанс, за 50 — майку, за 250 — роль в фильме. Сначала у нас было четыре роли на продажу, их раскупили сразу, потом мы добавили еще три. Для людей это хороший способ приобщиться к миру кино. Общий бюджет фильма точно определить трудно, где-то в районе 500-600 тысяч евро, но на экране все выглядит гораздо дороже. Фильм очень профессионально снят и профессионально разыгран.

Все роли в картине играют непрофессионалы: Оскар сам отбирал людей, подходящих по типажу. С одной стороны, это затруднило съемочный процесс, с другой — у нас в кадре появилось множество новых лиц, персонажи получились колоритными. Мы не делили героев на русских и латышей и снимали фильм как бы вне времени и места. Он не про Ригу 90-х, или 70-х, в нем присутствуют приметы и детали разных эпох. Что касается обилия мата: мы решили не подвергать фильм цензуре, хотели, чтобы речь персонажей была живой. Поэтому он получил категорию «16+».