Netflix назвал сериалы, которые смотрят не отрываясь

Именно благодаря Netflix термин binge-watch (просмотр запоем) прочно вошел в обиход. Список возглавил сериал Во все тяжкие, который уже превратили в полнометражный фильм.

Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь. Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра «запоем» возглавил Во все тяжкие, на втором месте закрепился Оранжевый – хит сезона. Тройку лидеров замыкают «Ходячие мертвецы».

Далее идут:

«Очень странные дела»

«Нарко»

«Карточный домик»

«Побег»

«13 причин почему»

«Анатомия страсти»

«Американская история ужасов»

Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Так, например, «Во все тяжкие» и «Анатомия страсти» сервис показывает по лицензии.