Суббота, 10 февраля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Netflix назвал сериалы, которые смотрят не отрываясь

korrespondent.net
  • Фото
  • Видео
Фото: Кадр из сериала "Ходячие мертвецы"

Именно благодаря Netflix термин binge-watch (просмотр запоем) прочно вошел в обиход. Список возглавил сериал Во все тяжкие, который уже превратили в полнометражный фильм.

Американский сервис Netflix опубликовал список сериалов, которые зрители смотрят полностью в первую очередь. Список наиболее популярных среди зрителей сериалов для просмотра «запоем» возглавил Во все тяжкие, на втором месте закрепился Оранжевый – хит сезона. Тройку лидеров замыкают «Ходячие мертвецы».

Далее идут:

«Очень странные дела»

«Нарко»

«Карточный домик»

«Побег»

«13 причин почему»

«Анатомия страсти»

«Американская история ужасов»

Стоит отметить, что не все сериалы из этого рейтинга сняты по заказу Netflix. Так, например, «Во все тяжкие» и «Анатомия страсти» сервис показывает по лицензии.

0 Комментарии