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Режиссерам запретят раздевать актеров и просить имитировать секс

Lenta.ru
Фото: Кадр из фильма «Адреналин»

Американский профсоюз актеров Equity («Равноправие») выпустил руководство для кинематографистов с инструкциями по предотвращению секс-скандалов, домогательств и психологического насилия в индустрии. Об этом в четверг, 1 марта, пишет The Guardian.

Рекомендации затрагивают съемки постельных сцен, обнаженку, процесс кастинга и вопросы гендерного равноправия. В частности, руководство запрещает режиссерам требовать от артистов, претендующих на роль, раздеваться во время кастинга — в случае, если это не было заранее оговорено во всех подробностях, включая то, кто будет присутствовать на просмотре сцены.

Помимо этого, актеров на кастинге больше нельзя просить имитировать секс. Сами кастинги не должны проходить один на один и за пределами киностудии.

Если актер снимается в фильме, где есть эротические сцены, предупреждать о них необходимо еще до того, как он подпишет контракт со студией.

Профсоюз также предложил размещать на съемочной площадке постеры, мотивирующие людей критиковать неподобающие действия коллег.

В феврале актер Энди Серкис, известный по роли Голлума в трилогии «Властелин колец», раскритиковал новые правила съемок постельных эпизодов в Голливуде. Он сравнил руководство профсоюза с цензурой, которая вредит творческому подходу.

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