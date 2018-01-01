«Оскар-2018»: прогнозы букмекеров на все номинации

В ожидании победителей «Оскар 2018» представляем вашему вниманию тех, кому предсказывают победу.

4 марта 2018 года в Голливуде пройдет 90 церемония награждения Американской киноакадемии Оскар. Традиционно она будет проходить в лос-анджелесском кинотеатре «Долби».

Шоу второй год подряд проведет комик Джимми Киммел.

С приближением «дня икс» внимание общественности сосредоточено на номинантах и прогнозах победителей.

Определять лауреатов будут в 24 номинациях, среди которых самыми престижными являются 4: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» и «Лучшая актриса».

Голосование среди киноакадемиков уже закончилось и победители определены, но объявят их только в воскресенье во время шоу.

В 2018 году в 13 номинациях представлена фантастическая мелодрама «Форма воды», в 8-ми - военная драма «Дюнкерк», 7 премий может получить лента Мэтью Макдормаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Главная борьба развернется в категории «Лучший фильм», ведь все 9 номинантов заслуживают получить Оскара.

За несколько дней до церемонии ставки букмекеров из William Hill дали коэффициент 1,8 на «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», в то время как у еще совсем недавно лидера букмекеров «Формы воды» - 2,62.

В тройке лидеров держится лента Греты Гервиг «Леди Берд» - 10,0. Меньше всего шансов у фильмов «Призрачная нить» и «Темные времена». Специалисты уверены, что изменений букмекерская таблица не претерпит. Аналогично оценивают шансы на победу в Pari Match.

Пятеро режиссеров претендуют получить статуэтку в номинации «Лучший режиссер».

Самые большие шансы выиграть у Гильермо дель Торо за работу над фильмом о человеке-амфибии «Форма воды». На его победу ставят во всех букмекерских конторах мира.

А вот шансы Кристофера Нолана получить Оскар за военную драму «Дюнкерк» оцениввают довольно низко.

Победу в номинации «Лучший актер» наконец-то может достаться Гари Олдмену («Темные времена»).

Специалисты настолько уверены в его победе, что ставки котируются практически на единице.

И William Hill, и Pari Match ставят на Олдмена - 1,03 или 1,04. Ближе к исполнителю роли Черчилля в исполнении Олдмена подобрались только Дэниэл Калуя и Тимоти Чаламет - 17,0. Как и в случае с категорией «Лучший актер», победительница в категории «Лучшая актриса» фактически определена заранее - это 60-и летняя Фрэнсис МакДорманд в роли Милдред Хейз в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Ее шансы оценивают как - 1,08. Сирша Ронан («Леди Берд») - занимает второе место в списке букмекеров - 10,0.

За «Лучшую мужскую роль второго плана» премию получит, вероятнее всего, Сэм Рокуэлл.

Он исполнил роль полицейского в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Шансы на победу у него самые высокие - 1,15. Соперничать с Рокуэллом может Уильям Дефо за «Проект Флорида».

Статуэтку в номинации «Лучшая актриса второго плана» заберет Элиссон Дженни, считают эксперты, которые высоко оценивают актерскую работу в ленте «Тоня против всех». Букмекеры ставят на Дженни - 1,17-1,20. Все остальные претендетки находятся очень далеко.

Настоящая борьба развернется за номинацию «Лучший оригинальный сценарий». Если раньше победу отдавали гениальному сценаристу Мэтью Макдормаху («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), то сегодня одинаковые шансы и у Джордана Пила за сценарий к сатирическому фильму ужасов «Прочь».

Букмекерский коэффициент практически идентичен - 2,25 и 2,37 соответственно.

«Лучшим фильмом на иностранном языке» считают чилийскую драму «Фантастическая женщина», рассказывающую о трансгендере Марине - 1,67.

Высоки ставки на шведского режиссера Рубена Эстлунда за сатирическую драму «Квадрат» - 2,50. Вероятные победители в других номинациях:«Лучший полнометражный анимационный фильм» - Коко (1,03);«Лучшая музыка к фильму» - Форма воды (1,20);«Лучшая операторская работа» - Бегущий по лезвию 2049 (1,20);«Лучший художник-постановщик» - Форма воды (1,24);«Лучшие визуальные эффекты» - Бегущий по лезвию 2049 (1,65); «Лучший дизайн костюмов» - Призрачная нить (1,10).

В номинациях за «Лучший звук» и «Лучший монтаж» лидирует «Дюнкерк».