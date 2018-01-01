«Оскар-2018»: список всех победителей

Ведущим церемонии, как и в 2017 году, стал Джимми Киммел, для которого предыдущий опыт вручения наград стал скандальным. Тогда актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, представлявшим победившую в самой престижной номинации «Лучший фильм» картину, был по ошибке вручен неправильный конверт с названием фильма.

Ассистировали Киммелу оскароносные актрисы Сандра Буллок, Джейн Фонда, Николь Кидман, Хелен Миррен и другие звезды Голливуда.

По некоторым данным, за звание лучших в этом году соревновались 341 фильм, 70 оригинальных песен, 141 саундтрек и 92 страны в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Почетную награду за особые достижения в кинематографе получил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

Победителей «Оскара» в 24 номинациях объявили в ночь с 4 на 5 марта.

Лучший фильм

Победитель: «Форма воды»

Номинанты:

«Зови меня своим именем»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Призрачная нить»

«Секретное досье»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший актер

Победитель: Гари Олдман — «Темные времена»

Номинанты:

Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»

Дэниэл Калуя — «Прочь»

Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq»

Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»

Лучший актер второго плана

Победитель: Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Уиллем Дефо — «Проект Флорида»

Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Ричард Дженкинс — «Форма воды»

Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»

Лучшая актриса

Победитель: Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Номинанты:

Салли Хокинс — «Форма воды»

Марго Робби — «Тоня против всех»

Сирша Ронан — «Леди Бёрд»

Мэрил Стрип — «Секретное досье»

Лучшая актриса второго плана

Победитель: Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Номинанты:

Мэри Джей Блайдж — "Ферма "Мадбаунд"

Эллисон Дженни — «Тоня против всех»

Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»

Лори Меткаф — «Леди Бёрд»

Октавия Спенсер — «Форма воды»

Лучший режиссер

Победитель: Гильермо дель Торо — «Форма воды»

Номинанты:

Кристофер Нолан — «Дюнкерк»

Джордан Пил — «Прочь»

Грета Гервиг — «Леди Бёрд»

Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»

Лучший фильм на иностранном языке

Победитель: «Фантастическая женщина»

Номинанты:

«О теле и душе»

«Оскорбление»

«Нелюбовь»

«Квадрат»

Лучший композитор

Победитель: Александр Деспла, «Форма воды»

Номинанты:

«Дюнкерк»

«Призрачная нить»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший оригинальный сценарий

Победитель: «Прочь»

Номинанты:

«Любовь — болезнь»

«Прочь»

«Леди Бёрд»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

Лучший адаптированный сценарий

Победитель: «Зови меня своим именем»

Номинанты:

«Горе-творец»

«Логан»

«Большая игра»

«Ферма Мадбаунд»

Лучший оператор

Победитель: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Темные времена»

«Дюнкерк»

«Ферма Мадбаунд»

«Форма воды»

Лучшие визуальные эффекты

Победитель: «Бегущий по лезвию 2049»

Номинанты:

«Стражи Галактики. Часть 2»

«Конг: Остров Черепа»

«Звездные войны: Последние джедаи»

«Планета обезьян: Война»

Лучший дизайн костюмов

Победитель: «Призрачная нить»

Номинанты:

«Красавица и чудовище»

«Темные времена»

«Форма воды»

«Виктория и Абдул»

Лучший грим и прически

Победитель: «Темные времена»

Номинанты:

«Виктория и Абдул»

«Чудо»

Лучший художник-постановщик

Победитель: «Форма воды»

Номинанты:

«Красавица и чудовище»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Темные времена»

«Дюнкерк»

Лучший анимационный фильм

Победитель: «Тайна Коко»

Номинанты:

«Босс-молокосос»

«Добытчица»

«Фердинанд»

«Ван Гог. С любовью, Винсент»

Лучший документальный фильм

Победитель: «Икар»

Номинанты:

Abacus: Small Enough to Jail

«Лица, деревни»

«Последние люди Алеппо»

«Стронг-Айленд»

Лучший короткометражный фильм

Победитель: «Немое дитя»

Номинанты:

«Начальная школа Де-Калб»

«11 часов»

«Мой племянник Эммет»

«Watu Wote: Все мы»

Лучший короткометражный документальный фильм

Победитель: «Рай — это пробка на 405-м шоссе»

Номинанты:

«Эдит+Эдди»

«Героин(я)»

«Искусство ножа»

«Остановка»

Лучший короткометражный анимационный фильм

Победитель: «Дорогой баскетбол»

Номинанты:

«Вечеринка в саду»

«Лу»

«Пустое место»

«Хулиганские сказки»

Лучший монтаж

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Тоня против всех»

«Форма воды»

«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»

«Дюнкерк»

Лучший монтаж звука (sound editing)

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшее сведение звука (sound mixing)

Победитель: «Дюнкерк»

Номинанты:

«Малыш на драйве»

«Бегущий по лезвию 2049»

«Форма воды»

«Звездные войны: Последние джедаи»

Лучшая песня

Победитель: «Remember me» — «Тайна Коко»

Номинанты:

«Mighty river» — «Ферма Мадбаунд»

«Mystery of love» — «Зови меня своим именем»

«Stand up for something» — «Маршалл»

«This is me» — «Величайший шоумен»

«Почетной наградой киноакадемии» награждены:

Чарльз Бернетт — американский режиссер, сценарист, оператор,

Оуэн Ройзман — американский кинооператор,

Дональд Сазерленд — актер из Канады,

Аньес Варде — французский режиссер.

Напомним, почетный Оскар ежегодно присуждают немого раньше основной церемонии за вклад и достижения в кинематографе, за работы, которые не имеют подходящих категорий. Кроме того, они не обязательно должны быть сняты в текущем году.

Счастливые обладатели статуэток с удовольствием позировали фотографам с заслуженными наградами.

Кстати, статуэтку «Оскар» создают в пять этапов: сплав олова со свинцом тщательно покрывают медью, затем никелем, после чего следует слой серебра, и, наконец, заключительный слой из 24-каратного золота. Размер награды составляет 34 см в высоту, 13 см в диаметре и 3,85 кг весом. Статуэтка изображает рыцаря, держащего меч, и стоящего на катушке с кинопленкой.