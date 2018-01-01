«Оскар-2018»: список всех победителей

90-я церемония вручения награды киноакадемии США «Оскар» прошла в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе.
Ведущим церемонии, как и в 2017 году, стал Джимми Киммел, для которого предыдущий опыт вручения наград стал скандальным. Тогда актерам Уоррену Битти и Фэй Данауэй, представлявшим победившую в самой престижной номинации «Лучший фильм» картину, был по ошибке вручен неправильный конверт с названием фильма.
Ассистировали Киммелу оскароносные актрисы Сандра Буллок, Джейн Фонда, Николь Кидман, Хелен Миррен и другие звезды Голливуда.
По некоторым данным, за звание лучших в этом году соревновались 341 фильм, 70 оригинальных песен, 141 саундтрек и 92 страны в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
Почетную награду за особые достижения в кинематографе получил мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.
Победителей «Оскара» в 24 номинациях объявили в ночь с 4 на 5 марта.
Лучший фильм
Победитель: «Форма воды»
Номинанты:
«Зови меня своим именем»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Призрачная нить»
«Секретное досье»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший актер
Победитель: Гари Олдман — «Темные времена»
Номинанты:
Тимоти Шаламе — «Зови меня своим именем»
Дэниэл Калуя — «Прочь»
Дензел Вашингтон — «Роман Израэл, Esq»
Дэниэл Дэй-Льюис — «Призрачная нить»
Лучший актер второго плана
Победитель: Сэм Рокуэлл — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
Уиллем Дефо — «Проект Флорида»
Вуди Харрельсон — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Ричард Дженкинс — «Форма воды»
Кристофер Пламмер — «Все деньги мира»
Лучшая актриса
Победитель: Фрэнсис МакДорманд — «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Номинанты:
Салли Хокинс — «Форма воды»
Марго Робби — «Тоня против всех»
Сирша Ронан — «Леди Бёрд»
Мэрил Стрип — «Секретное досье»
Лучшая актриса второго плана
Победитель: Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Номинанты:
Мэри Джей Блайдж — "Ферма "Мадбаунд"
Эллисон Дженни — «Тоня против всех»
Лесли Мэнвилл — «Призрачная нить»
Лори Меткаф — «Леди Бёрд»
Октавия Спенсер — «Форма воды»
Лучший режиссер
Победитель: Гильермо дель Торо — «Форма воды»
Номинанты:
Кристофер Нолан — «Дюнкерк»
Джордан Пил — «Прочь»
Грета Гервиг — «Леди Бёрд»
Пол Томас Андерсон — «Призрачная нить»
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель: «Фантастическая женщина»
Номинанты:
«О теле и душе»
«Оскорбление»
«Нелюбовь»
«Квадрат»
Лучший композитор
Победитель: Александр Деспла, «Форма воды»
Номинанты:
«Дюнкерк»
«Призрачная нить»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший оригинальный сценарий
Победитель: «Прочь»
Номинанты:
«Любовь — болезнь»
«Прочь»
«Леди Бёрд»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
Лучший адаптированный сценарий
Победитель: «Зови меня своим именем»
Номинанты:
«Горе-творец»
«Логан»
«Большая игра»
«Ферма Мадбаунд»
Лучший оператор
Победитель: Роджер Дикинс, «Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
«Темные времена»
«Дюнкерк»
«Ферма Мадбаунд»
«Форма воды»
Лучшие визуальные эффекты
Победитель: «Бегущий по лезвию 2049»
Номинанты:
«Стражи Галактики. Часть 2»
«Конг: Остров Черепа»
«Звездные войны: Последние джедаи»
«Планета обезьян: Война»
Лучший дизайн костюмов
Победитель: «Призрачная нить»
Номинанты:
«Красавица и чудовище»
«Темные времена»
«Форма воды»
«Виктория и Абдул»
Лучший грим и прически
Победитель: «Темные времена»
Номинанты:
«Виктория и Абдул»
«Чудо»
Лучший художник-постановщик
Победитель: «Форма воды»
Номинанты:
«Красавица и чудовище»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Темные времена»
«Дюнкерк»
Лучший анимационный фильм
Победитель: «Тайна Коко»
Номинанты:
«Босс-молокосос»
«Добытчица»
«Фердинанд»
«Ван Гог. С любовью, Винсент»
Лучший документальный фильм
Победитель: «Икар»
Номинанты:
Abacus: Small Enough to Jail
«Лица, деревни»
«Последние люди Алеппо»
«Стронг-Айленд»
Лучший короткометражный фильм
Победитель: «Немое дитя»
Номинанты:
«Начальная школа Де-Калб»
«11 часов»
«Мой племянник Эммет»
«Watu Wote: Все мы»
Лучший короткометражный документальный фильм
Победитель: «Рай — это пробка на 405-м шоссе»
Номинанты:
«Эдит+Эдди»
«Героин(я)»
«Искусство ножа»
«Остановка»
Лучший короткометражный анимационный фильм
Победитель: «Дорогой баскетбол»
Номинанты:
«Вечеринка в саду»
«Лу»
«Пустое место»
«Хулиганские сказки»
Лучший монтаж
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Тоня против всех»
«Форма воды»
«Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
«Дюнкерк»
Лучший монтаж звука (sound editing)
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
Лучшее сведение звука (sound mixing)
Победитель: «Дюнкерк»
Номинанты:
«Малыш на драйве»
«Бегущий по лезвию 2049»
«Форма воды»
«Звездные войны: Последние джедаи»
Лучшая песня
Победитель: «Remember me» — «Тайна Коко»
Номинанты:
«Mighty river» — «Ферма Мадбаунд»
«Mystery of love» — «Зови меня своим именем»
«Stand up for something» — «Маршалл»
«This is me» — «Величайший шоумен»
«Почетной наградой киноакадемии» награждены:
Чарльз Бернетт — американский режиссер, сценарист, оператор,
Оуэн Ройзман — американский кинооператор,
Дональд Сазерленд — актер из Канады,
Аньес Варде — французский режиссер.
Напомним, почетный Оскар ежегодно присуждают немого раньше основной церемонии за вклад и достижения в кинематографе, за работы, которые не имеют подходящих категорий. Кроме того, они не обязательно должны быть сняты в текущем году.
Счастливые обладатели статуэток с удовольствием позировали фотографам с заслуженными наградами.
Кстати, статуэтку «Оскар» создают в пять этапов: сплав олова со свинцом тщательно покрывают медью, затем никелем, после чего следует слой серебра, и, наконец, заключительный слой из 24-каратного золота. Размер награды составляет 34 см в высоту, 13 см в диаметре и 3,85 кг весом. Статуэтка изображает рыцаря, держащего меч, и стоящего на катушке с кинопленкой.