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Уничтожение Москвы показали на видео

Lenta.ru
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Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

В Сети опубликован трейлер российского фантастического фильма «Черновик». Премьера ленты запланирована на 15 марта, в кинотеатрах фильм появится 25 мая.

Картина, снятая по одноименному роману Сергея Лукьяненко, рассказывает о московском дизайнере Кирилле, который путешествует по параллельным мирам. В ролике показана Москва в нескольких разных реальностях.

«Миры исчезают. Наш мир тоже под угрозой», — говорит один из героев.

Трейлер показывает уничтожение одного из миров в Москве. В кадр попадают боевые матрешки.

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