«На пределе»: кино о том, как страшно жить в Германии

Богатая страна, прекрасная социальная защита, дружелюбное отношение к эмигрантам - многие из нас идеализируют жизнь в Германии. Знаменитый немецкий режиссер турецкого происхождения Фатих Акин в новом фильме «На пределе» показывает, что в этой стране все далеко не так радужно, а порой творятся ужасные вещи. Его картина получила «Золотой глобус» за лучший зарубежный фильм и удостоилась приза за лучшую женскую роль на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Актриса Диана Крюгер сыграла убитую горем женщину, потерявшую в теракте шестилетнего сына и мужа, действительно на пределе возможностей.

Теракт становится отправной точкой трагичной истории немки Кати, рассказанной в трех главах, в каждой из которых события подаются под разным углом. «Семья» показывает все круги личного ада, которые проходит героиня, пытаясь справиться с горем. «Правосудие» становится хроникой судебного процесса над парой молодых неонацистов, обвиняемых в убийстве Катиных родных. «Море» - история мести: не добившись правды в суде, героиня решает действовать самостоятельно.

Кадр из фильма FOTO: Пресс-фото

Как вы уже поняли, «На пределе» - не тот фильм, на который можно сходить ради развлечения: зрелище вам предстоит нелегкое. Показывая кошмар, которые переживает героиня, режиссер не жалеет мрачных красок: в ее родном городе всегда идет дождь, ее родственники не способны утешить, полиция донимает бесконечными расспросами, а выходом из тупика кажется только самоубийство. Дело осложняет темное прошлое Катиного мужа: бывший драгдилер-курд, пусть и ставший на путь исправления, вызывает у немецких стражей порядка лишь подозрения.

Режиссер делает все, чтобы выбить зрителя из зоны комфорта: беспощадно давит на жалость, сталкивает полярные точки зрения, добивает ужасающими подробностями о теракте, показывает беспредел судебной системы.

Частный случай одной семьи становится поводом для размышления на болезненные для современной Европы темы - от ксенофобии и расцвета неонацизма до пороков судебной системы.

Как коренные немцы относятся к чужакам? К сколь угрожающим последствиям приводит ксенофобия? Почему неонацисты остаются безнаказанными и спокойно вербуют сторонников в соцсетях? На многие из этих вопросов в фильме даны ответы.

Кадр из фильма FOTO: Пресс-фото

«Фильм для меня — это возможность диалога с собственными кошмарами... Ведь обычно говорят о террористах, их мотивах и причинах, а о жертвах сообщают только цифры. И мне важно было показать именно то, что происходит с жертвами терроризма, с их семьями», - говорит Фатих Акин в интервью порталу Lenta.ru. И подчеркивает серьезность угрозы неонацизма в Германии. «Это проблема, о которой, с моей точки зрения, говорят недостаточно часто.

Мы знаем, что людей убивают, но нам не всегда сообщают настоящее число жертв и причины их гибели.

Десять лет немецкая полиция считала, что убийства турок и курдов — это их собственные разборки, что они торгуют наркотиками, занимаются нелегальным бизнесом. Настоящий скандал в том, что в эти истории втянуты и немецкие спецслужбы».