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Чаку Норрису — 78! Пять лучших фильмов с великим «техасским рейнджером»

Русский TVNET
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Chuck Norris | Фото: AP/Scanpix

Сегодня (10 марта) культовому американскому актеру и звезде интернет-мемов Чаку Норрису исполняется 78 лет. Свое прозвище Карлос Рэй Норрис-младший получил во время прохождения военной службы в Южной Корее в конце 1950-х. Именно там будущий актер увлекся боевыми искусствами, окончив службу обладателем черного пояса. Сегодня на его счету десятки ролей, он является владельцем ресторана и до сих пор поддерживает отличную физическую форму. К его творчеству можно относиться по разному, но то, что он является настоящей легендой, отрицать нельзя.

Без вести пропавшие (1984) / Missing in Action

Вторжение в США (1985) / Invasion U.S.A.

Октагон (1980) / The Octagon

Путь дракона (1972) / Meng long guo jiang

Сериал: Крутой Уокер (Walker, Texas Ranger)

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