Чаку Норрису — 78! Пять лучших фильмов с великим «техасским рейнджером»

Сегодня (10 марта) культовому американскому актеру и звезде интернет-мемов Чаку Норрису исполняется 78 лет. Свое прозвище Карлос Рэй Норрис-младший получил во время прохождения военной службы в Южной Корее в конце 1950-х. Именно там будущий актер увлекся боевыми искусствами, окончив службу обладателем черного пояса. Сегодня на его счету десятки ролей, он является владельцем ресторана и до сих пор поддерживает отличную физическую форму. К его творчеству можно относиться по разному, но то, что он является настоящей легендой, отрицать нельзя.